Posiciones del Grupo C del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Brasil y Marruecos

Brasil y Marruecos obtuvieron el primer y segundo puesto, respectivamente, en el Grupo C del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y se clasificaron a 16avos de final, la instancia que se añadió en el nuevo formato de 48 participantes.

Ambos sumaron siete puntos porque, tras igualar en el debut en el partido entre sí 1 a 1, doblegaron a Escocia y Haití. El combinado sudamericano se quedó con el primer lugar porque tuvo mejor diferencia de goles (+6 contra +3) y cumplió con su objetivo inicial en el torneo que busca su sexto título para dejar atrás las continuas desazones que sufre desde Alemania 2006.

El combinado escocés, por su parte, finalizó tercero con tres unidades producto de su única victoria ante los haitianos en su primer juego y aguarda saber si es uno de los ocho mejores de esa ubicación para acceder a la próxima instancia. De momento, a falta de que se definan otras 10 zonas, se ubica sexto en esa tabla.

Los centroamericanos, por su parte, cayeron en los tres encuentros y concluyeron su segunda incursión en una Copa del Mundo sin puntos, al igual que les ocurrió en Alemania 1974.

El combinado brasileño enfrentará en 16avos al segundo del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia) el lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. Marruecos chocará contra el líder de esa misma zona, también el 29 de junio pero en Monterrey.

Si Escocia accede como tercero, las opciones de rival son varias y el mismo dependerá de cómo se ubique en la tabla de terceros. Las alternativas son algunos de los líderes de los grupos E (Alemania); I (Francia o Noruega); y A (México).

Escocia quedó tercero en el Grupo C y aguarda saber si clasifica a 16avos de final MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

2º Grupo A vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. 1º Grupo F vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.