Posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Estados Unidos y Australia

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Los anfitriones y los australianos se aseguraron un lugar en 16vos de final; Paraguay, por su parte, quedó tercero y aún no sabe si avanza de ronda
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En la madrugada de este viernes en la Argentina finalizaron todos los partidos del Grupo D del Mundial 2026 y, de esta manera, ya se conocen los dos clasificados directamente a 16vos de final provenientes de esta zona: Estados Unidos y Australia. Además, Paraguay culminó en el tercer lugar y deberá esperar otros resultados para saber si avanza de ronda o no. Turquía, por su parte, quedó último y se despidió de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.
En la última fecha, los de Luna y Estrella sorprendieron a propios y extraños al vencer a uno de los tres anfitriones, el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, por 3 a 2 en un partido de alto vuelo. Los goles del combinado turco, que afrontaron este compromiso ya eliminados de la Copa del Mundo, fueron convertidos por Arda Güler, Baris Yilmaz y Kaan Ayhan; mientras que para los locales anotaron Auston Trusty y Sebastian Berhalter.
En el otro compromiso del día, la Albirroja y los Socceroos protagonizaron uno de los duelos más deslucidos de lo que va del certamen ecuménico y empataron 0 a 0. Lo llamativo es que, al término de los 90′ minutos, Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, dijo ante la prensa que “consiguieron el objetivo de clasificar a 16vos de final”, algo que no está confirmado. Lo que si está claro es que supera en la tabla de terceros a Corea del Sur, Escocia y Senegal o Irak. Sin embargo, si se dan ciertas combinaciones de resultados, aún puede ser el noveno mejor tercero y, en consecuencia, quedar eliminado.
Resultados y posiciones del Grupo D del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Estados Unidos quedó ubicado en el lado izquierdo del cuadro y se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en la próxima instancia. En caso de avanzar a octavos de final, se cruzará contra el ganador del cruce entre el primero del Grupo G y un tercero. Australia, por su parte, quedó ubicado en el sector derecho y jugará frente al segundo de la zona G. Si gana, en octavos se verá las caras con la selección argentina o con el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita).
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