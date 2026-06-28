Posiciones del grupo de la Argentina, en vivo: así se define la zona y cuándo es el próximo partido
El equipo albiceleste enfrenta este sábado desde las 23 (hora argentina) a Jordania en la última fecha del Grupo J, en simultáneo a Argelia vs. Austria
El grupo de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el J, se define este sábado con dos partidos en simultáneo desde las 23 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagoniza la albiceleste frente a Jordania -el otro, Argelia y Austria- en el estadio de Dallas con arbitraje del rumano István Kovács.
- El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones. El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Cabo Verde, sorpresivo segundo del Grupo H, y en ese contexto el DT dispondrá de una formación con mayoría de jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.
Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados por lo que no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.
En Argelia vs. Austria está en juego el segundo puesto y, en consiguiente, la clasificación a 16avos de final. El encuentro tendrá lugar en Kansas City y una particularidad que puede ser decisiva: el empate mete a los dos en la próxima ronda porque los africanos ingresarían como uno de los mejores terceros y serían rivales de Suiza. Los europeos, como segundos, deberían enfrentar a España.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Inglaterra (1º Grupo L) vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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