Posiciones del grupo de la Argentina, en vivo: así se define la zona y cuándo es el próximo partido

El grupo de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el J, se define este sábado con dos partidos en simultáneo desde las 23 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagoniza la albiceleste frente a Jordania -el otro, Argelia y Austria- en el estadio de Dallas con arbitraje del rumano István Kovács.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones. El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Cabo Verde, sorpresivo segundo del Grupo H, y en ese contexto el DT dispondrá de una formación con mayoría de jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.

Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados por lo que no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.

En Argelia vs. Austria está en juego el segundo puesto y, en consiguiente, la clasificación a 16avos de final. El encuentro tendrá lugar en Kansas City y una particularidad que puede ser decisiva: el empate mete a los dos en la próxima ronda porque los africanos ingresarían como uno de los mejores terceros y serían rivales de Suiza. Los europeos, como segundos, deberían enfrentar a España.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026