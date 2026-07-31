Posiciones del Torneo Clausura 2026: así están las tablas, en la fecha 2

Se completó parcialmente este jueves la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y los equipos que volvieron a ganaron sus partidos lideran las tablas de posiciones en sus respectivos grupos con seis unidades cada uno. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A mandan Vélez e Independiente. El Fortín logró una gran victoria sobre Talleres en Córdoba 3 a 1 mientras que el Rojo hizo lo propio vs. Newell’s como local 1 a 0. Defensoa y Justicia es el único escolta con cuatro unidades, tras derrotar a Deportivo Riestra 2 a 1.

En la B, en tanto, dominan Argentinos Juniors y Barracas Central. El Bicho doblegó en La Paternal a Estudiantes de Río Cuarto 3 a 0 mientras que el Guapo hizo lo propio vs. Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0. Tres clubes tienen cuatro unidades: Independiente Rivadavia de Mendoza -le ganó a Huracán 2 a 1-; Racing -igualó con Rosario Central 0 a 0 en el Gigante de Arroyito-; y Atlético Tucumán -venció a Central Córdoba en Santiago del Estero 2 a 0-.

Cronograma y resultados de la fecha 2 del Clausura

Cronograma y resultados de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026

La segunda fecha se completará la próxima semana, luego de la tercera, con los tres partidos que involucran a los clubes que en estos días jugaron los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026: Boca, Tigre y Lanús. El xeneize será local de Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto a las 19; el Matador de Belgrano de Córdoba el mismo día, pero a las 21.15; y el jueves 6 a las 19 el Granate visitará a Unión de Santa Fe.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Sábado 1 de agosto

15.30: Gimnasia de Mendoza vs. Unión -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Árbitro asistente 1: Sebastián Ranieri.

Árbitro asistente 2: Federico García.

Cuarto árbitro: Pablo Núñez.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Carla López.

15.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Javier Mihura.

Cuarto árbitro: Nelson Bejas.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Javier Uziga.

18: Belgrano vs. Argentinos Juniors -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Diego Martín.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Mariana De Almeida.

18.00: Estudiantes vs. Defensa y Justicia -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Iván Núñez.

20.30: Racing vs. Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Agustín Panizza.

VAR: José Carreras.

AVAR: Diego Verlota.

Domingo 2 de agosto

14.30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Gastón Suárez.

14.30: Aldosivi vs. Gimnasia de La Plata -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Federico Cano.

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Belén Bevilacqua.

17: Newell’s vs. Boca -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Nelson Sosa.

19.15: River vs. Rosario Central -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Franco Acita.

21.30: Lanús vs. Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Brian Ferreyra.

Lunes 3 de agosto

16.45: Sarmiento vs. Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez.

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Lucas Germanota.

19: Platense vs. Talleres -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti.

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Diego Romero.

19: Vélez vs. Independiente -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Lucas Cavallero.

AVAR: Walter Ferreyra.

21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Franco Rioja.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Juan Mamani.

21.15: Huracán vs. Atlético Tucumán -Zona B- (ESPN Premium)