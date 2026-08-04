Posiciones del Torneo Clausura 2026: así están las tablas, tras la fecha 3

Concluyó este lunes la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 y los tres equipos que ganaron todos los partidos lideran las tablas de posiciones en sus respectivos grupos con nueve unidades cada uno. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A manda Vélez, que en el choque de líderes le ganó a Independiente 1 a 0 como local en el José Amalfitani y lo dejó como uno de los escoltas suyos. Los otros equipos que tienen seis unidades son Gimnasia de Mendoza -superó a Unión de Santa Fe 2 a 0- e Instituto de Córdoba -derrotó a Lanús 1 a 0-. Boca sumó su primera unidad con el empate que cosechó en Rosario ante Newell’s 2 a 2 y está penúltimo mientras que San Lorenzo cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0 y quedó undécimo con solo tres.

En la B, en tanto, siguen en lo más alto Argentinos Juniors y Barracas Central. El Bicho doblegó en Belgrano en Córdoba 1 a 0 mientras que el Guapo hizo lo propio vs. Deportivo Riestra 1 a 0. El único escolta es Gimnasia de La Plata con seis tantos, después de su triunfo en Mar del Plata sobre Aldosivi 2 a 1. Racing cayó ante Tigre 2 a 1 y quedó noveno con cuatro puntos mientras que River sufrió su tercera derrota, esta vez contra Rosario Central 1 a 0 en el Monumental, y marcha último porque es el único club que no sumó.

Resultados de la fecha 3 del Clausura

Los resultados de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026

El torneo tiene pendientes tres partidos de la segunda fecha y se disputarán esta semana, luego de la tercera jornada. En cada uno de ellos están involucrados clubes que la semana pasada jugaron los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026: Boca, Tigre y Lanús. El xeneize será local de Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto a las 19; el Matador de Belgrano de Córdoba el mismo día, pero a las 21.15; y el jueves 6 a las 19 el Granate visitará a Unión de Santa Fe.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

17: Tigre vs. River (Zona B) -TNT Sports-

19.15: Boca vs. Vélez, en el estadio Tomás A. Ducó (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

17.45: Gimnasia vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

20.15: Argentinos vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Unión vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Martes 11 de agosto