Posiciones del Torneo Clausura 2026: así están las tablas, tras la fecha 4

Se cerró este martes con el duelo entre Talleres de Córdoba y Lanús la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 y los únicos dos invictos son los que lideran las tabla de posiciones: Vélez y Argentinos Juniors. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

El Fortín domina la zona A con 10 unidades, tras empatar con Boca como visitante 1 a 1. El xeneize quedó octavo con cinco tantos y entre ellos hay seis clubes: Instituto de Córdoba (9 puntos, tras lograr su tercera victoria en fila sobre Gimnasia de Mendoza 1 a 0); Defensa y Justicia (7, luego de su alegría vs. Newell’s 2 a 1); y Riestra, Lanús Independiente, el Lobo mendocino y Central Córdoba de Santiago del Estero (todos con seis).

En la B, en tanto, el Bicho lidera con puntaje perfecto porque ganó todos los encuentros que disputó, el último ante Racing 2 a 1. Barracas Central, el otro puntero hasta entonces, perdió ante Gimnasia de La Plata 2 a 0 y el Lobo lo alcanzó en las nueve unidades. Cinco clubes continúan la clasificación con siete unidades cada uno: Tigre -verdugo de River 1 a 0-; Belgrano de Córdoba -derrotó a Banfield 2 a 0 de visitante-; Huracán -le ganó el clásico a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 2 a 0; Independiente Rivadavia -le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1-; y Rosario Central -doblegó a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 en el Gigante de Arroyito-.

El Millonario, sorpresivamente, no levanta cabeza. La caída ante el Matador fue la cuarta en igual cantidad de presentaciones -la quinta en el segundo semestre, contabilizando la de la Copa Argentina- y se ubica último en la tabla de posiciones sin unidades. Un poco mejor, pero también en una crisis, está el Ciclón que perdió el clásico con el Globo y quedó última en la zona A, con apenas tres unidades. La Academia, por su parte, se ubica undécimo en el Grupo B, el mismo de River.

Resultados de la fecha 4 del Clausura

Los resultados de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20.30: Racing vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-

14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-

19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Platense vs. Boca (Zona A) -TNT Sports-

Domingo 16 de agosto

15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) -ESPN Premium-

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 17 de agosto