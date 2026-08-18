Posiciones del Torneo Clausura 2026: así están las tablas, tras la fecha 5

Se cerró este lunes la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y lo más trancendente es que Instituto de Córdoba llegó a la cima de la tabla de posiciones del Grupo A y que Argentinos Juniors se mantiene en lo más alto de la B. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La Gloria derrotó a Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0 y se aprovechó de que Vélez Sarsfield igualó con Defensa y Justicia 1 a 1 para superarlo. El conjunto cordobés llegó a los 12 puntos y el Fortín, el único invicto que le queda al certamen, tiene 11. Tercero quedaron Independiente, que derrotó en La Fortaleza a Lanús 3 a 1 con la dupla técnica interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio; y Gimnasia de Mendoza, verdugo de Talleres de Córdoba 3 a 1.

Boca igualó con Platense en Vicente López 1 a 1 y tiene seis puntos al igual que Estudiantes de La Plata -goleó en el clásico a Gimnasia 4 a 0-; Deportivo Riestra -perdió con Newell’s en Rosario 2 a 0-; el Granate, el Ferroviario y San Lorenzo, que festejó sobre Unión de Santa Fe 1 a 0.

En la zona B el Bicho perdió con River 2 a 0 en el Monumental en un partido de opuestos, pero sigue en lo más alto con 12 puntos. Para el Millonario, fue su primer triunfo en el certamen después de las cuatro derrotas iniciales y le permitió dejar el último puesto.

Los que no aprovecharon la caída de Argentinos Juniors para alcanzarlo fueron el Lobo y Barracas Central, que cayó ante Rosario Central 1 a 0. Ambos quedaron con nueve tantos y fueron superados por uno por el Canalla y Belgrano de Córdoba -derrotó a Independiente Rivadavia 2 a 0-.

Resultados de la fecha 5 del Clausura

Los resultados de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Unión -TNT Sports-

20: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo -ESPN Premium-

Sábado 22 de agosto

16: Gimnasia vs. Gimnasia (Mza.) -ESPN Premium-

16: Atlético Tucumán vs. Instituto -TNT Sports-

18.30: Independiente vs. Independiente Rivadavia -TNT Sports-

21: Newell’s vs. Banfield -TNT Sports-

21: Huracán vs. Deportivo Riestra -ESPN Premium-

Domingo 23 de agosto

14.45: Sarmiento vs. Estudiantes -TNT Sports-

14.45: Barracas Central vs. Platense -ESPN Premium-

17: Belgrano vs. Defensa y Justicia -ESPN Premium-

19.15: River vs. Vélez -TNT Sports-

21.30: Racing vs. Boca -ESPN Premium-

Lunes 24 de agosto