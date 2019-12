Lucas Pratto y River intentan mejorar la forma del delantero, que convirtió poco en los últimos tiempos. Fuente: AFP

19 de diciembre de 2019 • 20:18

"Mis compañeros están mejor que yo", asumió Lucas Pratto, con la autocrítica indispensable para volver a ser. "La gente reconoce todo el esfuerzo que hice, sabe que jugué lesionado y eso me costó el semestre. Necesito continuidad y necesito la pretemporada. Lucharé para ponerme bien y demostrarle al entrenador que puedo volver a ser importante", reconoció, en las últimas horas, el delantero millonario, que no va a volver, como sí sus compañeros, el 2 de enero. Va a tener apenas una semana de vacaciones. Este fom de semana va a empezar a entrenarse solo. Hay un plan físico y mental en marcha. Mezclado en el tiempo de ocio, Pratto pasó por el estudio de Fox Sports Radio y dejó algunas frases interesantes.

Qué sintió en la noche de Flamengo. Cómo le transmitió Marcelo Gallardo al plantel que no iba a irse. Y una perlita personal: de qué cuadro es hincha Pía, su hija de 9 años. Héroe, villano y peleado con el gol: así son las máscaras de Pratto en casi dos temporadas en River que parecen toda una vida. "Yo la pasé mal por el resultado y porque no pude darle al equipo lo que le doy siempre. Mi enojo no está por haber perdido una pelota y ni siquiera por haber perdido... Va a sonar feo que lo diga y va a parecer que tengo ego, pero a Flamengo lo pasamos por arriba en 80, 85 minutos", contó Lucas Pratto, que reconoció, además, que su hija es hincha de Boca -al igual que la madre- y que estuvo un tiempo enojada con él. "Pero siempre me dice «Quiero que ganes vos»", contó el delantero, que dejó otras frases:

La final por la Copa Libertadores en Lima: "Lógicamente, después, con el desgaste que nosotros hicimos, nos costó... Mi tristeza y mi enojo fueron por eso, porque yo entré para darle aire a un equipo que estaba desgastado, cansado. No logré tener la pelota y darle al equipo la frescura que necesitaba. Más que nada es por eso; me sentí mal por eso. Después, sé que no voy a gustarle a todo el mundo. Las críticas futbolísticas no me molestan".

"Varias veces perdí pelotas... y justo esa terminó en gol. Y después tiraron un pelotazo, cuando el partido estaba casi terminado e íbamos al alargue. Nos falló lo mental esta vez".

La permanencia del DT: "Me sorprendió que Gallardo diera una charla para nosotros, pero él lo habrá entendido así porque se habló mucho esta vez de su situación, de su continuidad, a diferencia de en los años anteriores. Yo no sentía que se fuera a ir, pero sí, que si esta vez se le desmantelaba el plantel, tal vez iba a tomar una decisión medio drástica".

"Él transmite muchas cosas con la cara. A veces parece que está contento y... no [risa]. A veces le transmite cosas al cuerpo técnico y si ellos bajan con mala cara... De los 365 días del año, 300 estamos juntos. Es mucho...".

Compañeros: "Nacho [Fernández] es el mejor jugador del fútbol argentino y Enzo [Pérez] es nuestro bombero: hace todos los relevos".

A Pratto se le critica le pérdida de la pelota que desembocó en el empate de Flamengo a los 43 minutos del segundo tiempo en Lima, pero el atacante lamenta más no haberle dado aire a un River agotado. Crédito: Marcelo Aguilar