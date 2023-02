Premier League: Casemiro enloqueció; Dibu Martínez, goleado y un tierno gesto, y el debut en Brighton de otra joya argentina

escuchar

Casemiro es un volante central atípico. Más allá de su función específica, relacionada con la recuperación de la pelota y mantener el equilibrio táctico para que el equipo no se descompense, en su carrera suma más goles que expulsiones. Apenas dos, ambas por doble amonestación, en 336 partidos con Real Madrid. Ninguna con el seleccionado de Brasil. Acaba de agregar la primera en 30 encuentros con Manchester United. Por cierto será muy recordada, no solo porque por primera vez vio la roja directa, sino por la circunstancia: en un tumulto entre varios jugadores del United y Crystal Palace, el brasileño tomó con sus manos del cuello a Will Hughes. Sin llegar a oprimirlo, la imagen es la de un ahorcamiento. Le corresponderá una suspensión no menor a los tres partidos.

El incidente se había originado en un empujón sin pelota de Jeffrey Schlupp a Antonhy, que cayó sobre los carteles publicitarios de un lateral. Se arremolinaron jugadores de los dos equipos, hubo empujones, manotazos, un descontrol general, pero el VAR avisó al árbitro Andre Marriner solo del exceso de Casemiro.

Garnacho engancha ante Clyne; el argentino participó en el segundo gol de Manchester United LINDSEY PARNABY - AFP

Tras el triunfo por 2-1 de Manchester United, el entrenador Erik Ten Hag se mostró disconforme con el arbitraje: “Revisé el incidente y vi que el jugador del Crystal Palace (Schlupp) corrió el riesgo de lesionar a Antony y luego los ánimos se encendieron. Hubo varios jugadores involucrados, pero eligieron a uno y creo que podrían haber sancionado a otros. Es decepcionante. Casemiro fue demasiado lejos. Sin embargo, no estoy contento con el arbitraje. A Lisandro Martínez le dieron un codazo. Muchos otros jugadores del Palace se pasaron de la raya, pero el VAR no intervino por ellos”.

Lo mejor de Manchester United 2 - Crystal Palace 1

Cuando sucedió la expulsión, el encuentro estaba 2-0. Bruno Fernandes, de penal, abrió el marcador. Alejandro Garnacho, que ingresó a los 13 del segundo tiempo por Wout Weghorst, fue influyente en la jugada del segundo tanto, marcado por Marcus Rahsford, que extiende el buen momento que tuvo en el Mundial.

Tras el descuento de Crystal Palace y con Manchester United con un jugador menos, Ten Hag reemplazó a cinco minutos del final a Garnacho por Harry Maguire. Un gesto de decepción se dibujó en el rostro del juvenil nacido en Madrid, de madre argentina. Los Diablos Rojos, tras avanzar en las semanas anteriores en la FA Cup y la Copa de la Liga (Carabao Cup), se ubica en el tercer puesto de la Premier League. El 16 de este mes visitará a Barcelona por los 16os de final de la Europa League.

Dibu Martínez, cuatro goles que duelen y un gesto que enternece

No fue la primera vez que Emiliano Martínez recibe cuatro goles en la actual Premier League. Esa cantidad ya le había convertido Newcastle. También Manchester United por la Copa de la Liga. Aston Villa está entre los siete equipos con la valla más vencida en la Premier.

Lo más destacado de Aston Villa 2 - Leicester 4

En la derrota por 4-2 ante Leicester, el equipo de Birmingham estuvo dos veces en ventaja: 1-0 (remate en el travesaño de Emiliano Buendía que luego convirtió Watkins) y 2-1, pero dio demasiadas concesiones defensivas. El 1-1 de Leicester surgió a partir de una salida comprometida de Dibu, que hizo un saque de arco hacia Boubacar Kamara, receptor de espalda al campo contrario sobre la línea del área grande; la presión de Dewsbury-Hall le hizo perder la pelota, Iheanacho gambeteó la salida de Dibu y Maddison definió para el empate.

En tres de los cuatro goles, los rivales eludieron la salida del arquero argentino. En el otro tanto Iheanacho convirtió de cabeza tras un centro cruzado.

Teté deja en el camino a Dibu Martínez y marca el tercer gol de Leicester Richard Heathcote - Getty Images Europe

Más allá de la desazón por la caída, Dibu protagonizó un momento afectuoso tras el encuentro. Se está haciendo habitual que muchos hinchas, generalmente niños, muestren en las tribunas carteles con pedidos de la camiseta de algún determinado jugador. El argentino es muy admirado y reconocido entre los chicos. A uno de ellos se le permitió el ingreso con la cartulina de la solicitud y se llevó el buzo gris, el de un partido que Dibu seguramente preferirá olvidar.

Dibu Martínez le cumple el sueño al chico, que se lleva su buzo Catherine Ivill - Getty Images Europe

Debutó Facundo Buonanotte en Brighton

La transferencia de Facundo Buonanotte a Brighton se concretó antes de su efímera participación en el Sudamericano Sub 20, que también fue una enorme frustración para el seleccionado argentino, eliminado en la etapa de grupo y marginado del próximo Mundial.

El juvenil solo pudo disputar 27 minutos en el debut con derrota ante Paraguay. Una mala caída de espalda, tras disputar la pelota en lo alto con un rival, le provocó un traumatismo de columna cervical y cráneo. Se le colocó un cuello ortopédico y estuvo internado un día para someterse a estudios. Tras ser dado de alta, de lo descartó para el resto del torneo, que para el equipo de Javier Mascherano duró muy poco.

Lo mejor del triunfo de Brighton

Adquirido por seis millones de euros, el ex Rosario Central, de 18 años, viajó a Inglaterra para completar la recuperación. Este sábado, en el triunfo 1-0 sobre Bournemouth, debutó en Brighton al ingresar a los 29 minutos del segundo. Lleva la camiseta N° 40 y recibió un caluroso saludo cuando por los altavoces se mencionó su nombre. Brighton le hizo un emotivo recibimiento a Alexis Mac Allister -ausente en el cotejo- cuando se reincorporó tras el Mundial.

Perdió Arsenal, el puntero

Racha negativa de Arsenal. Hace ocho días fue eliminado por Manchester City en la Copa de la Liga. En su vuelta a la Premier League, el líder cayó 1-0 de visitante frente a Everton, en el debut del entrenador Sean Dyche, reemplazante de Frank Lampard y el elegido por la dirigencia luego de no llegar a un acuerdo con Marcelo Bielsa.

Fue la segunda derrota de Arsenal en la Premier. No caía desde el 4 de septiembre, por 3-1 ante Manchester United. El escolta Manchester City podría quedar a dos puntos -con un cotejo más- si este domingo derrota a Tottenham en Londres.

El resumen de Everton 1 - Arsenal 0

Liverpool, en caída libre

Irreconocible. A punto tal, que en esta temporada de la Premier League ya acumula más derrotas que en tres anteriores. No parece el Liverpool de Jürgen Klopp. Esta vez lo superó por 3-0 Wolverhampton, que estaba en puesto de descenso antes del partido.

Por primera vez con el entrenador alemán, Liverpool sufrió tres derrotas consecutivas como visitante: 3-1 vs. Brentford, 3-0 vs. Brighton y 3-0 vs. Wolverhampton. Retrocedió al 10° puesto, lejos de la clasificación a las copas europeas. En el horizonte cercano, como tabla de salvación u otra escala que acentuará la crisis, aparece Real Madrid, por los octavos de final de la Champions League (21 de febrero y 15 de marzo).

El equipo de Klopp no levanta cabeza

Con muchos problemas defensivos, Liverpool perdía 2-0 antes de los 15 minutos, con un gol en contra de Matip. Klopp no ocultó su desconsuelo tras el encuentro: “No hay excusa. No puedo explicarlo, los primeros 15 minutos fueron horribles. Hay que cambiar esto, lo siento. Cambiar inmediatamente en el próximo partido”. Liverpool venía de ser eliminado por Brighton en la FA Cup y antes de fin de año quedó al margen de la Copa de la Liga frente a Manchester City. Se le está yendo la temporada, lejos de sus mejores épocas.

