Liga de España: Ángel Correa festejó su gol para Atlético de Madrid... ¡en el banco de suplentes!

Atlético de Madrid no puede quebrar a Getafe y el Wanda Metropolitano comienza a impacientarse. Van 15 minutos del segundo tiempo. El francés Thomas Lemar remata al arco, fuerte, esquinado, desde afuera del área. David Soria, arquero visitante, alcanza a evitar el gol con lo justo. Pero no puede hacer nada ante la embestida de Ángel Correa. ¿Gol colchonero? No. Tal como había sucedido en la primera parte, entonces con una jugada de Álvaro Morata, el árbitro Antonio Mateu Lahoz (aquel del Argentina-Países Bajos en Qatar 2022) anula la conquista por posición adelantada. La jugada fue a la revisión de VAR, como marca el protocolo.

Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, aprovecha el parate para cambiar figuritas en su equipo. Y resuelve sacar del partido a los dos protagonistas de la jugada: Lemar y Correa. Por el primero ingresa el español Marcos Llorente; por el segundo, el belga Yannick Carrasco. Mientras, los asistentes tecnológicos siguen deliberando. El Cholo mira hacia el cielo e implora. Junta las dos manos, como pidiendo un milagro. Pasan casi dos minutos más. A Mateu Lahoz lo rodean los futbolistas de Getafe, que esperan la confirmación de que el gol no vale. Pero vale. Y el árbitro hace sonar su silbato. ¿Cómo se festeja un gol en ausencia? Los jugadores colchoneros lo tienen claro: van todos en banda hacia el banco de suplentes. Buscan a Correa, el autor de la conquista. Por los altoparlantes suena su apellido atronador: “Ángel...Ángel...Coooo-rreaaa”.

Álvaro Morata y Antoine Griezmann abrazan en el banco de suplentes a Ángel Correa, autor del gol de Atlético de Madrid ante Getafe JAVIER SORIANO - AFP

El futbolista argentino, formado en San Lorenzo, campera invernal azul por sobre la camiseta, sale del banco para saludar. Improvisa un festejo único, el de un goleador que salió reemplazado sin saber que había convertido. Casi que no lo puede creer. Lo abraza la mayoría de sus compañeros. Celebra con el público. El gol, su gol, es la ventaja parcial del Atlético. Y puede valer tres puntos. Sin embargo, a diez minutos del final una mano de Saúl le permite al conjunto visitante empatar desde los doce pasos gracias al turco Enes Unal.

Simeone se refirió al gol surrealista que convirtió su equipo tras el empate final. “Sabemos que con el VAR tenemos que estar atentos a festejar el gol porque no sabemos nunca si termina con gol o no, pero esta vez fue gol”, dijo el Cholo. Y añadió: “La verdad es que nos habíamos puesto en ventaja después de un esfuerzo enorme de un equipo que jugó muy bien”. También habló del penal de Saúl, que privó a su equipo de conseguir el triunfo ante su público: “Un penal que no tenía ningún tipo de situación peligrosa, pero nos tenemos que quedar con lo que nos queda. Un montón de cosas buenas, otras cosas por corregir y a seguir mejorando”.

Lo mejor del partido

En el equipo colchonero fueron titulares tanto Correa como Nahuel Molina en el lateral derecho. Rodrigo De Paul también comenzó el partido en la formación inicial, y salió a cinco minutos del final, reemplazado por Memphis Depay. Atlético intentó por todos los medios llegar al gol del triunfo, pero no pudo. Simeone se lamentó por el resultado: “Si me pongo a pensar en los dos puntos perdidos, (me voy) mal. Si pienso en lo que hicimos, muy bien. Atacamos todo el partido, el rival se defendió muy bien. Nosotros tuvimos opciones para generar juego, para acercarnos a ese último pase, ese centro. No pudo ser, pero la búsqueda estuvo. Seguimos atacando, pero las circunstancias del juego... que apareció una mano en una jugada que no era peligrosa y gol”.

En la cabeza del entrenador argentino todavía retumbaba esa mano de Saúl, que determinó el gol del empate de Getafe. Y protestó por el criterio arbitral en las jugadas de ese tipo. “No voy a entrar, es dificilísimo. No nos entendemos, dejemos que la gente que lo tiene que resolver nos informe y nos aclare”, dijo enojado tras el partido. Sabe a la perfección que el 1-1 final en su estadio no le sirve si quiere pelear por el título o por quedarse en los puestos de Champions League. Los colchoneros son cuartos, con 35 puntos, a 15 del líder, Barcelona. Y en el último lugar que garantiza la clasificación para el máximo torneo por equipos del Viejo Continente. A eso aspira el Cholo. Aunque el gol desde el banco de Correa le haya servido de poco.

LA NACION