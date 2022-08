Premier League: el ascendido Fulham empató con el Liverpool con dos goles del gigante Aleksandar Mitrovic, el serbio que mandó a Portugal al repechaje para el Mundial de Qatar 2022

Fulham, un humilde club londinense que este año está de regreso a la Premier League, puso en aprietos al poderoso Liverpool en el partido en el que ambos equipos iniciaron su recorrido en la temporada 2022/2023. En el empate 2-2 en el pintoresco estadio a orillas del río Tamesis, el local estuvo dos veces en ventaja en el marcador pero no logró sostener el triunfo ante la embestida de los visitantes. De todos modos, se celebró como una victoria un comienzo así.

Los dos goles del local los marcó el serbio Aleksandar Mitrovic, que inició su quinta temporada en el club en el que va camino a los 100 festejos y se ha convertido en el as de espadas, aunque muchos no le vean estirpe de jugador de fútbol. El delantero alimenta esa idea desde los tiempos en los que señaló que su padre Ivica le decía que “si no hubiera sido futbolista sería un boxeador o un criminal”, intentando reflejar su manera combativa de vivir el deporte. Un guerrero de las canchas.

De cabeza, el serbio Aleksandar Mitrovic marcó el 1-0 para Fulham sobre Liverpool por la Premier League, en el primer tiempo Agencia AFP - AFP

Mitrovic es, además, quien le dio la clasificación al seleccionado de su país al Mundial de Qatar 2022 y puso en suspenso el pasaje de Portugal cuando convirtió sobre la hora, de cabeza, el 2-1 con el que selló el pasaporte de los balcánicos y mandó al repechaje a Cristiano Ronaldo y compañía en la mismísima Lisboa.

Aleksandar Mitrovic lleva 115 goles en la Premier League, donde jugó en Newcastle y Fulham Agencia AFP - AFP

El gigante, de 27 años y casi 1,90m, fue la figura de la cancha esta vez también. De hecho, el 2-1 lo estableció de penal, tras recibir él la falta del neerlandés Virgil van Dijk cuando se lo había quitado de encima y ya quedaba de cara al arquero brasileño Alisson. En la definición desde los doce pasos no falló.

Antes de llegar a la Premier League, el recorrido por las canchas había sido errático para el gigante que estaba dormido. Debutó en el Teleoptik, de su país. Al siguiente año fue al Partizan. Y luego tuvo dos temporadas con baja participación en el Anderlecht, de Bélgica. Su vida cambió cuando llegó al Newcastle en 2015.

Darwin Núnez tardó apenas 13 minutos en convertir su primer gol para Liverpool en la Premier League; era el 1-1 parcial ante Fulham Agencia AFP - AFP

La categoría y el recambio del Liverpool salvaron un punto y estuvieron cerca de ganarlo. Darwin Núñez, el tercer uruguayo en jugar en ese equipo, convirtió trece minutos después de ingresar desde el banco por Roberto Firmino. Fue un golazo, más allá de la colaboración que tuvo en un roce en su marcador: el charrúa, en su debut en el torneo, impactó de taco tras un centro de Mohamed Salah.

La misma combinación derivó en la igualdad, con algo de fortuna. El egipcio anotó de frente al arco luego de que Núñez no pudiera controlar bien un centro que se desvió en el camino, pero terminó asistiendo a su compañero. Al colombiano Luis Díaz, en la primera etapa, y a Jordan Henderson, en el tiempo adicionado, el palo y el travesaño les negaron el grito, que en el caso del último podía haber sido el triunfo del Liverpool.

