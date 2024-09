Premier League: Garnacho convirtió en la victoria de Manchester United y lo festejó de una manera especial en una semana de declaraciones cruzadas

Escuchar

Luego de la fecha FIFA volvió la acción de la Premier League. Manchester United, que venía golpeado por un arranque complicado, goleó 3 a 0 en su visita a Southampton, en el duelo que abrió la cuarta fecha de la liga inglesa. De este modo, los Red Devils obtuvieron su segundo triunfo en el campeonato con la presencia de Lisandro Martínez y un gol de Alejandro Garnacho, que vivió una semana complicada por apoyar a Cristiano Ronaldo en declaraciones contra su entrenador Erik Ten Hag.

Comenzó cuesta arriba el partido para el United. Se disputaban 30 de la primera etapa cuando Diogo Dalot derribó en el área a Tyler Dibling y le cometió penal. Cameron Archer se hizo cargo del remate, pero Andre Onana le adivinó la intención y se lo tapó. En el rebote, Archer cabeceó, pero el camerunés se quedó con la pelota. La acción motivó a los de Manchester, que tres minutos después abrieron el marcador. Bruno Fernandes envió un centro al área y Matthijs de Ligt cabeceó al segundo palo para establecer el 1 a 0 a los 35.

Lisandro Martínez fue titular, pero se fue reemplazado en la segunda etapa GLYN KIRK - AFP

Con el marcador a su favor, los de Ten Hag siguieron yendo al frente y Rashford, que viene siendo criticado por los hinchas de su equipo, pudo ampliar el marcador. Sin embargo, Aaron Ramsdale le ahogó el grito con una tapada impresionante, pero el atacante tuvo su revancha en la siguiente ofensiva. Se jugaban 41 minutos del primer tiempo cuando tras un tiro de esquina armó su propia jugada para pegarle al segundo palo desde afuera del área y establecer el 2 a 0.

En la segunda etapa, Manchester United dominó el juego, tuvo situaciones para anotar el tercero, pero no las concretó. En ese tiempo, Ten Hag hizo algunas variantes: el uruguayo Manuel Ugarte, que se presentaba con la casaca de los Red Devils, ingresó por Christian Eriksen. También fue el turno de Alejandro Garnacho. El delantero, que regresaba tras su convocatoria en la selección argentina, vivió una semana particular. Tras un cruce de declaraciones entre Cristiano Ronaldo y el DT Eric Ten Hag, el joven le dio like a su ídolo en una publicación en redes sociales. El comentario del portugués decía que tenían que “reconstruirlo todo” y que el DT neerlandés no podía tener la mentalidad de “no podemos competir por títulos”. Durante la jornada del sábado, varios medios ingleses hablaban de que su presencia en el banco tenía que ver con su apoyo a CR7, aunque el entrenador lo negó y explicó que se trató de una decisión táctica.

El ingreso de Garnacho, fue con todo. En una de sus primeras participaciones fue derribado duramente por Jack Stephens, que de inmediato vio la roja. Luego, en la última acción del partido iba a convertir su segundo tanto en la temporada. Toque de Casemiro en profundidad para Dalot, centro atrás del portugués para el ingreso del jugador de 20 años que remató de primera al primer palo para poner el 3 a 0. ¿Su celebración? Sentado en uno de los carteles de publicidad, de brazos cruzados, emulando a Cristiano Ronaldo y luego de la semana movida que tuvo el argentino.

El gol de Garnacho

Fue el segundo tanto del argentino en esta temporada, que comenzó todos los partidos entre los suplentes. Además, lleva una asistencia. En su carrera vistiendo la camiseta de Manchester United alcanzó los 17 gritos en 91 partidos disputados, de los cuales en 53 estuvo entre los titulares. para el United significó la segunda victoria de la temporada, venía de dos caídas en filas y la última fue con goleada en el clásico ante Liverpool. En la próxima, tendrá la posibilidad de continuar con la levantada cuando reciba a Crystal Palace en Old Trafford.

Así están las posiciones en la Premier League

LA NACION