Premios The Best: Lionel Scaloni, a la par de entrenadores que ya eran consagrados cuando él todavía jugaba

Quizá la categoría que más se habría ajustado a su impactante superación hubiera sido la de “entrenador revelación”, pero como ese rubro no figura entre los establecidos por la FIFA, Lionel Scaloni se codea por mérito propio con prestigiosos colegas entre los nominados al Mejor Entrenador de 2021 (The Best).

Para tener una idea de las carreras asimétricas en los bancos, cuando Scaloni decidía a mediados de 2015 en Atalanta poner fin a su etapa de futbolista, Pep Guardiola ya había marcado una época como conductor en Barcelona, Diego Simeone curaba al Atlético de Madrid de su endémico derrotismo, Roberto Mancini ya le había dado a Manchester City una Premier League después de una eternidad, Antonio Conte coleccionaba scudettos en Juventus, Thomas Tuchel asomaba como un técnico de vanguardia en Borussia Dortmund y Hansi Flick integraba los cuadros directivos del seleccionado alemán, previo desembarco en Bayern Munich, donde primero fue segundo entrenador y luego asumió el cargo principal y conquistó el Sextete de títulos en una temporada.

Scaloni y Messi, una sociedad que funcionó para beneficio del seleccionado argentino

Sin un pasado de relumbre para que le dieran las riendas del seleccionado, Scaloni llegó, se instaló, convenció, ganó y hoy es inamovible hasta el Mundial de Qatar. Sin el currículum ni los pergaminos de los otros entrenadores con los que fue emparejado, Scaloni se abre paso con su poderosa actualidad.

Lo que le falta de archivo lo suple con un día a día en constante progresión, o al menos desde un piso sin retrocesos significativos. No empezó de abajo. Aceptó subirse directamente a una considerable altura, la que se le presupone a un equipo que fue doble campeón mundial. Aun a riesgo de algún paso en falso, no tuvo vértigo ni se mareó, ayudado por colaboradores (Walter Samuel, Roberto Ayala, Pablo Aimar) que le sostuvieron la escalera para que fuera subiendo peldaños.

El Cholo Simeone obtuvo la Liga de España; Atlético de Madrid aguantó la arremetida de Barcelona y Real Madrid JOSE JORDAN - AFP

Campeón de la Copa América, título que la Argentina no conseguía desde 1993, e invicto en los 16 partidos –todos oficiales- disputados este año, Scaloni fue nominado por un panel de expertos de la FIFA entre los siete candidatos al premio The Best al Mejor Entrenador de 2021.

Junto al oriundo de Pujato figuran Simeone (Atlético de Madrid), Guardiola (Manchester City), Conte (Inter, ahora en Tottenham), Tuchel (Chelsea), Mancini (seleccionado de Italia) y Flick (Bayern Munich, ahora en el seleccionado alemán). El ganador se conocerá en la ceremonia que la FIFA organizará el 17 de enero de 2022. Previamente se hará el proceso de votación, abierto al público (usuarios registrados en la página de la FIFA), los entrenadores y capitanes de los seleccionados del mundo, y representantes de medios de prensa de cada país. Tras una primera depuración, a principios de enero se conocerá la terna final.

Guardiola, un entrenador de culto, llevó a Manchester City a la obtención de la Premier League

Scaloni es aspirante a suceder a Jürguen Klopp (Liverpool), doble vencedor en 2020 -Marcelo Bielsa figuró entre los nominados- y 2019. Anteriormente, la distinción fue a manos de Claudio Ranieri (2016, Leicester), Zinedine Zidane (2017, Real Madrid) y Didier Deschamps (2018, Francia).

La actividad de Scaloni durante este año se concentra en el segundo semestre, luego de un enero/mayo sin partidos por las secuelas de la pandemia. ¿Es favorito? En principio, no, porque si bien se juzgan estos 12 meses, rivaliza con nombres que tienen un peso simbólico que trasciende la coyuntura del momento. Y la falta de competencia contra Europa le resta una dimensión más global a su obra. El fútbol pertenece a todos los rincones del planeta, pero atiende cada vez más en el Viejo Continente.

Roberto Mancini, conductor de Italia en la conquista de la Eurocopa VINCENZO PINTO - AFP

Guardiola ganó la Premier League y renovó las credenciales de entrenador de culto, el más influyente para marcar tendencias desde hace más de una década. Mancini levantó con Italia la Eurocopa y mantuvo un invicto de 37 partidos que es récord mundial. Tuchel rescató a un mustio Chelsea y le dio la Champions League. Conte acabó con la sequía de los once años sin scudettos de Inter, donde potenció a la dupla ofensiva Lautaro Martínez-Lukaku. Por todo esto, Scaloni no es candidato, pero conviene estar prevenido porque no sería la primera vez que se imponga a las subestimaciones.

Todas las categorías masculinas

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: LIONEL SCALONI (ARGENTINA / SELECCIÓN DE ARGENTINA), DIEGO SIMEONE (ARGENTINA / ATLÉTICO DE MADRID), Antonio Conte (Italia / FC Inter Milán / Tottenham Hotspur FC), Hansi Flick (Alemania / FC Bayern Múnich / selección de Alemania), Pep Guardiola (España / Manchester City FC), Roberto Mancini (Italia / selección de Italia) y Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC).

Premio The Best al Arquero de la FIFA: Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC), Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC), Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern Múnich) y Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leichester City FC).