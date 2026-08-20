Preocupación por Augusto Batalla: una gran atajada, un fuerte golpe y la salida en camilla entre aplausos

Augusto Batalla protagonizó una imagén preocupante en la segunda fecha de la liga de España. El arquero argentino de Rayo Vallecano evitó un gol de Alavés en un mano a mano, pero sufrió un fuerte golpe durante la acción, quedó tendido y, después de varios minutos de atención médica, debió abandonar el campo de juego en camilla.

La escena se produjo durante el segundo tiempo del encuentro disputado en Leganés. Batalla salió del área chica para responder ante un avance de Alavés y consiguió impedir la igualdad con una intervención decisiva, ante el avance del delantero Toni Martínez. El atacante alcanzó a rematar, pero el exarquero de River y San Lorenzo achicó el espacio y rechazó la pelota. El esfuerzo, sin embargo, tuvo una consecuencia inmediata: en la continuidad de la jugada se produjo el choque y el argentino quedó en el piso, con evidentes muestras de dolor.

El partido siguió durante algunos segundos y Batalla permaneció tendido hasta que pudo recibir asistencia. Los médicos ingresaron para atenderlo y durante cerca de cinco minutos evaluaron su estado. El arquero intentó recuperarse, pero rápidamente quedó claro que no estaba en condiciones de continuar.

La salida provocó preocupación entre sus compañeros y los hinchas. Batalla fue retirado en camilla y recibió los aplausos del público mientras dejaba el campo. Dani Cárdenas ingresó en su lugar para defender el arco de Rayo Vallecano durante el tramo decisivo del encuentro.

Una vez fuera de la cancha, la imagen tampoco resultó tranquilizadora. El argentino necesitó ayuda para desplazarse y dos auxiliares lo llevaron en andas, sin que pudiera apoyar con normalidad la pierna afectada. Y visiblemente afectado por el dolor, con lágrimas. Todavía no existe un parte médico oficial que determine el alcance de la lesión.

El golpe representó además otro contratiempo para Rayo Vallecano en una noche accidentada. Isi Palazón ya había tenido que abandonar el partido durante la primera parte por una lesión y la sustitución de Batalla consumió la última ventana de cambios disponible para el conjunto local. De ese modo, el equipo afrontó la última media hora sin posibilidad de realizar nuevas modificaciones.

Augusto Batalla es ayudado por dos personas para caminar porque no puede pisar captura

Hasta ese momento, el encuentro había atravesado diferentes situaciones de peligro. El conjunto de Vallecas había conseguido convertir durante la primera etapa, aunque el tanto fue invalidado después de la intervención del VAR por una mano de Pelayo Fernández, el autor de gol.

La apertura llegó apenas comenzó el segundo tiempo. Una jugada que empezó por la derecha terminó en los pies de Sergio Camello, que marcó el 1-0. Batalla sostuvo esa diferencia cuando Alavés buscó la respuesta. La ausencia del arquero modificó el escenario para el equipo local. Bajo una intensa presión de los últimos minutos, el conjunto visitante encontró finalmente el empate antes del cierre, con un gol de Mariano Díaz, ex Real Madrid, tras quedar frente al arquero por una falla defensiva.

Rayo Vallecano, que estaba en ventaja cuando Batalla salió lesionado, no consiguió sostener el resultado y sumó su primer punto en La Liga. Alavés, en tanto, llegó a cuatro unidades tras las primeras dos jornadas.