Primera Nacional 2026: A qué hora juega hoy Godoy Cruz vs. Tristán Suárez y por dónde se puede ver en vivo

El primer ascenso a la Liga Profesional 2027 se define este domingo en la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que se desarrolla en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba con arbitraje de Maximiliano Ramírez.

El partido inicia a las 17 y no se transmite por TV. La única alternativa para verlo en vivo es la plataforma digital LPF Play, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Club Tristán Suárez X @TSuarezOficial

La previa de Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

El Tomba accedió a la definición del certamen como líder del Grupo A, en el que compartió el primer puesto con Ferro con 66 puntos y quedó por encima por la diferencia de goles (+20 contra +7). El equipo dirigido por Pablo De Muner estaba debajo del Verdolaga a falta de tres jornadas, pero ganó todos sus partidos y terminó imponiéndose contra todos los pronósticos.

Así, se ganó el derecho a jugar por el primer ascenso a la elite y tiene una gran ocasión de regresar a la Liga Profesional un año después de haber, sorpresivamente, descendido a través de la Tabla Anual. Su rival, en contrapartida, quiere ser de la elite por primera vez y, para ello, necesita lograr el cuarto ascenso en su historia.

Godoy Cruz aspira a quedarse con el primer ascenso a la Liga Profesional X @godoycruz

El Lechero lideró la zona B en la primera etapa con 64 unidades gracias a 16 triunfos, 16 pardas y cuatro derrotas. A diferencia de Godoy Cruz, llegó más holgado al cierre de la instancia y se aseguró un lugar en la definición con dos empates.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner. Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Godoy Cruz con una cuota máxima de 2.16 contra 3.96 que cotiza su derrta, es decir una victoria de Tristán Suárez. El empate llega a 3.0.

Ambos equipos se enfretaron por última vez en 2022, por la primera ronda de la Copa Argentina, y ganó el Tomba 2 a 0. Por entonces, el elenco mendocino militaba en la elite mientras que el Lechero, en la segunda categoría.

El ganador de la final de la Primera Nacional, además del título, ascenderá a la Primera División y ocupará uno de los lugares que quedaron vacantes por los descensos de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata. El otro lugar se definirá en el Reducido, al que decantará el perder de la final del campeonato para competir desde los cuartos de final.