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Próximo partido de Boca: cuándo juega ante Newell’s

Luego de dos derrotas consecutivas, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará recuperarse ante la Lepra en la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026

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Con Leandro Paredes como bandera, Boca intentará reponerse ante Newell's en el Torneo Apertura 2026
Con Leandro Paredes como bandera, Boca intentará reponerse ante Newell's en el Torneo Apertura 2026JUAN MABROMATA - AFP

Boca atraviesa un momento de crisis futbolística. Desde hace varios meses, el xeneize no logra imponerse ante diversos rivales y sufre con asiduidad, aún con la llegada de Rodolfo Arruabarrena como DT para afrontar este segundo semestre del año. Perdió dos partidos seguidos en los que no convirtió goles y fue superado: 3 a 0 vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura, y 1 a 0 vs. O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el certamen internacional avanzó a octavos por penales, lo que le permitirá al ‘Vasco’ trabajar con mayor tranquilidad.

El próximo desafío del combinado de la Ribera será este domingo ante Newell’s, por la fecha 3 del Grupo A del Clausura. El encuentro se disputa en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, a partir de las 17, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión televisiva de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El 'Vasco' Arruabarrena sabe que Boca está obligado a mejorar el rendimiento futbolístico
El 'Vasco' Arruabarrena sabe que Boca está obligado a mejorar el rendimiento futbolísticoANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

La Lepra viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. Transcurridas las primeras dos jornadas del campeonato local se mantiene en el octavo puesto de su zona con tres puntos gracias a su victoria por la mínima diferencia ante Talleres, con un gol de Matías Cóccaro, en el debut. Boca, por su parte, está penúltimo sin unidades, pero con un partido menos ya que debía afrontar la segunda fecha ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera pero el compromiso fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19.

Altas y bajas de Boca en lo que va del mercado de pases

  • Altas: Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Álvaro Montero (Vélez).
  • Bajas: Edinson Cavani (libre), Ander Herrera (Real Zaragoza), Nicolás Orsini (libre), Agustín Martegani (a préstamo a Independiente Medellín) y Lucas Janson (a préstamo a Gimnasia de La Plata).
El colombiano Sebastián Villa es uno de los refuerzos de Boca en el mercado de pases en curso
El colombiano Sebastián Villa es uno de los refuerzos de Boca en el mercado de pases en cursoLUIS ROBAYO - AFP

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.24.

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