Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Banfield, por la Copa Argentina 2026

Boca Juniors rompió una larga sequía sin títulos con la obtención de la Tabla Anual 2026, pero no se conforma y va por todo en un cierre de año que se avizora histórico para la institución porque puede lograr otras cuatro estrellas y una de ellas es la de la Copa Argentina para, así, aumentar su ventaja en la cima de la tabla de ganador del fútbol argentino.

El xeneize está en semifinales del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías y su rival será Banfield el sábado 14 de noviembre. El encuentro está programado a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y lo arbitrará Nazareno Arasa.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estuvo muy cerca de ser eliminado por Racing en cuartos de final porque perdía 2 a 0 por un golazo olímpico de Gastón Lodico y otro tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Sin embargo, Enner Valencia ingresó desde el banco de suplentes y revirtió la historia con tres cabezazos en un puñado de minutos.

Antes, el conjunto del barrio porteño de la Boca eliminó en la primera ronda a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; en la siguiente a Sarmiento de Junín 2 a 0 y en octavos a Vélez Sarsfield 4 a 3 por penales después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Enner Valencia, con tres cabezazos, fue el héroe de Boca en la victoria sobre Racing en cuartos de final Manuel Cortina

La Copa Argentina es uno de los cuatro títulos más que puede obtener Boca antes de que termine el 2026. También jugará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil y está en octavos del Torneo Clausura. De celebrar en este último certamen, accederá al Trofeo de Campeones vs. Belgrano de Córdoba, vencedor del Apertura.

El Taladro, su rival en semifinales de la Copa Argentina, fue el primero en acceder a semifinales y lo logró con un triunfo sobre Deportivo Riestra por penales después de empatar 1 a 1. Afuera de los playoffs del Clausura, el equipo de Pedro Troglio aspira a no cerrar su año y buscará dar el golpe frente al, de momento, mejor equipo de la Argentina.

En caso de superar a Banfield, Boca enfrentará en la definición a Platense, verdugo de Atlético Tucumán por penales 5 a 4. En el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1.

El xeneize es el máximo vencedor de la Copa Argentina con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Tabla de campeones la Copa Argentina