Próximo partido de la selección argentina: así sigue la agenda, tras el Mundial 2026

Con el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección argentina cerró un ciclo. Un ciclo plagado de éxitos que no pudo coronar con otro título, pero que transitó con más alegrías que desazones con un equipo que llevó a los hinchas a identificarse como nunca no solo por cómo jugaba con la pelota, sino también por cómo luchaba y se entregaba por la camiseta.

Todavía con la derrota ante España a flor de piel, es sabido que se viene una reestructuración integral. No es ni más ni menos lo que ocurre después de cada Copa del Mundo, pero el impacto de este subcampeonato es mucho mayor, incluso, que alguna otra consagración y es necesario barajar y dar de nuevo teniendo en cuenta que un par de meses el equipo albiceleste tendrá volver a jugar.

Nicolás Otamendi fue uno de los que se despidió de la selección argentina en el Mundial 2026 Ashley Landis - AP

El calendario de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene programadas dos fechas en lo que resta del año. La primera ventana es entre el 21 de septiembre y 6 de octubre con la ocasión de disputar un máximo de cuatro partidos y, la siguiente, entre el 9 y 17 de noviembre con un tope de dos encuentros.

Sin certámenes a nivel regional ni internacional, habrá lugar para amistosos. Es improbable que la albiceleste afronte cuatro juegos en la próxima ventana y se especula con que serán un máximo de dos y otros tantos en la última del año. ¿Los rivales? Una incógnita. Lo que sí se aseguró la AFA con el subcampeonato del mundo, es tener un equipo atractivo para los rivales y, sobre todo, pasible de buenos cachets económicos.

Calendario de la selección argentina después del Mundial

21 de septiembre - 6 de octubre: máximo de cuatro partidos.

9-17 de noviembre: máximo de dos partidos.

Una certeza es que el entrenador para esos amistosos será Lionel Scaloni. El, quizás, DT más importante de la historia de la selección argentina dejó en claro este domingo que va a cumplir su contrato hasta diciembre de 2026 y que, después, tendrá que definir su futuro. No obstante, dejó en claro que será “complicado” que continúe: “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Creo que es justo pensarlo. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar”.

El que es sabido que no estará es Nicolás Otamendi. El defensor ya había manifestado que la Copa del Mundo iba a ser su último torneo con la camiseta albiceleste y los últimos años de su carrera disfrutará de jugar en River, club del que es hincha confeso.

¿Y Lionel Messi? El 10, como acostumbra, no se pronunció públicamente sobre su futuro. Su primera decisión tras perder la final ante España fue regresar a Miami e incorporarse a Inter Miami. Sin un torneo de calibre a la vista con la selección nacional, se estima que seguirá jugando para disfrutar del afecto de público, ávido de agradecerle todo lo que dio.

Lionel Messi, conmovido tras perder la final del Mundial 2026; el 10 llegó a tres definiciones Stephanie Scarbrough - AP

En cuanto al calendario de partidos, ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. Y también con selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). ¿Llegará Messi hasta allí? No es algo que seguramente esté pensando el astro argentino en este momento, pero que develará a los argentinos desde la próxima vez que se ponga la camiseta celeste y blanca.