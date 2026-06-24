Próximo partido de la selección argentina en el Mundial 2026: rival y todo lo que se sabe

La selección argentina le baja el telón al Grupo J del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 en el que, lógicamente y como indicaban los papeles, no tuvo problemas. Si bien le falta un juego, el de este sábado ante Jordania, al conjunto campeón del mundo en Qatar 2022 le sobran argumentos para soñar con el camino hacia la defensa del título. Incluso, hay quienes se animan a adelantar que este equipo es mejor que aquel. Todos los detalles están en canchallena.com.

Con un Lionel Messi brillante, que hizo los cinco goles del equipo en las dos presentaciones y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales, el plantel argentino va por más. Pese a ello, es probable que frente a Jordania, el DT Lionel Scaloni utilice con XI alternativo para darle rodaje a los que tuvieron menos, además de cuidar a los “tocados” físicamente.

El equipo albiceleste, cabeza de serie y favorito en el Grupo J, debutó con una victoria ante Argelia por 3 a 0 el lunes 16 de junio, mientras que este 22 hizo lo propio ante Austria, por 2 a 0. En ambos casos, los festejos le pertenecieron solo a Lionel Messi, quien se convirtió además en el goleador histórico de los Mundiales, con 18 gritos.

Así, se aseguró su lugar en los 16vos de final, instancia que se agregó en esta edición ampliada de 48 equipos y para la cual espera rival y lo conocerá justamente el viernes, un día antes de su juego. Ese oponente saldrá del Grupo H.

Pese a que por momentos no juega del todo bien, la selección argentina tiene argumentos para hacerlo TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La próxima y última presentación de la selección argentina en esta instancia regular será este sábado 27 a las 23 (horario argentino) ante Jordania en Dallas. El equipo asiático es uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.

Una vez consumado el Grupo J, el propio, y el H, sabrá contra qué rival jugará los 16vos de final. En el escenario aparecen España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, que se enfrentan este viernes. En este sentido, como la Furia Roja va contra el Charrúa y los africanos contra asiáticos, todo está abierto. Con resultados sorpresivos en las primeras jornadas, los cuatro tienen posibilidades de todo. El oponente de la Argentina será el que resulte segundo (en este Mundial también clasifican los ocho mejores terceros).

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria 3-1 Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina 2-0 Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Jordania 1-2 Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina tendrá en este Mundial el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cuenta con un plantel que combina jerarquía internacional y experiencia en torneos de élite para buscar su cuarta estrella y alcanzar el bicampeonato mundial, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943, y Brasil en 1958 y 1962.