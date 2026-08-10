Próximo partido de River: cuándo juega por la Copa Sudamericana 2026

La semana en curso comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y uno de los tres clubes argentinos que tiene que competir es River Plate en Colombia, donde debe enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá. El cotejo, por estas horas, está en veremos porque Colombia sufrió un terremoto de importantes proporciones cuyo epicentro fue a alrededor de 300 kilómetros de la ciudad capital y afecta al oeste del territorio.

El cotejo que debe afrontar el Millonario es el de ida de la serie y está programado para el próximo miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el estadio el Campín de Bogotá con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. De ratificarse, se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Santa Fe vs. River

Por la situación que atraviesa el pueblo colombiano, no se descarta que el encuentro se traslade a otra ciudad o que se suspenda, aunque esta alternativa tiene menos adeptos dado lo ajustado que es el calendario para los equipos. Es sabido, además, que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no es propensa a suspender juegos aun en situaciones de extrema gravedad, siempre que las garantías estén dadas para que se desarrolle el evento.

Mientras tanto, ambos conjuntos preparan el juego con el objetivo de dar un paso más. El sábado pasado Independiente Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó 2 a 0 por el torneo de la Primera División y logró su primer triunfo en un certamen incipiente.

El uruguayo Pablo Repetto es el entrenador de Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe

En el primer semestre del año el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en el Grupo E por detrás de Corinthians y Platense, por lo que decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos eliminó a Caracas de Venezuela por un global de 5 a 0, 2 a 0 en la ida de local y 3 a 0 en la revancha. En su plantel cuenta con el histórico Hugo Rodallega, el delantero de 41 años que continúa vigente y aporta su experiencia y calidad. Además, se destacan los jugadores argentinos Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera y Emmanuel Olivera.

El Millonario, por su parte, está inmerso en una crisis deportiva porque no para de acumular caídas: lleva cinco en fila y todavía no ganó desde que comenzó el segundo semestre. La última fue el sábado pasado ante Tigre 1 a 0 en Victoria, que significó la cuarta en el Torneo Clausura, donde marcha último en el Grupo B. Además, fue eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi de Mar del Plata y la continuidad de Eduardo Coudet como entrenador es día a día.

Este lunes la institución presentó a Thiago Almada, por quien pagó alrededor de 23 millones de dólares a Atlético de Madrid siendo la compra más cara de la historia del fútbol argentino. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se incorporó a un plantel plagado de figuras, varias de las cuáles arribaron en este mercado de pases como Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Francisco Ortega y Tobías Andrada. No obstante, el joven formado en Vélez no jugará en Colombia, adelantó el ‘Chacho’ en la conferencia de prensa post derrota contra el Matador.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.35 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a también a 3.20.

Independiente Santa Fe y River coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y se enfrentaron por duplicado. En Colombia igualaron sin goles mientras que el Ciudad de Buenos fue victoria del equipo dirigido por entonces por Marcelo Gallardo con tantos de Fabricio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para el visitante en el histórico partido recordado porque Enzo Pérez atajó para el Millonario a raíz de un contagio masivo de Covid-19 en el plantel.

La revancha de la serie se desarrollará el miércoles 19 de agosto en el estadio Monumental. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay. Para el Millonario, en el horizonte, siempre en caso de ir avanzando, asoma Boca Juniors en las semifinales.