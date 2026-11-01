River en la Messi Cup 2026: horario, TV y streaming para verla final vs. Palmeiras

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El conjunto millonario, que ya ganó la edición del año pasado, se mide con el conjunto brasileño, que lo dio vuelta en semifinales
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En el marco de un superdomingo deportivo en la Argentina, que incluye el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera, los futbolistas Sub 16 de la cantera millonaria se miden con Palmeiras en Miami, en una nueva final de la Messi Cup, el torneo que organiza Lionel Messi y cuya primera edición, el año pasado, terminó en las vitrinas del Monumental. El encuentro inicia a las 19 (horario argentino).
Este sábado se disputaron las semifinales de la Messi Cup 2026, el certamen Sub 16 creado por Lionel Messi. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: River y Palmeiras. El partido será en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami con televisación de ESPN 3 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+.
Cómo ver online la Messi Cup 2026
El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pudieron ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la final de este domingo entre River y Palmeiras, estuvieron disponibles en televisión a través de ESPN 3.
- ESPN 3.
- Disney+ Premium.
El primero en conseguir el boleto a la definición fue el Millonario, que eliminó a Atlético de Madrid por penales luego de empatar 2 a 2. En el tiempo reglamentario, los goles del equipo argentino fueron convertidos por Mateo Amarilla y Jorge Sosa Ibarra; mientras que para el Colchonero anotaron Pablo Jiménez Martos e Iker Fernández Lara. En la tanda, el arquero de River, Rodolfo Duarnte, fue la gran figura al atajar tres penales y convertir uno.
El camino de River hacia la final
- Fecha 1 del Grupo A: 0-0 vs. Chelsea.
- Fecha 2 del Grupo A: 2-0 vs. Ajax.
- Fecha 3 del Grupo A: 3-1 vs. Inter de Milán.
- Cuartos de final: 2-1 vs. Flamengo.
- Semifinal: 2-2 (5 a 4 por penales) vs. Atlético de Madrid.
Luego llegó el turno del Verdão, que dejó en el camino a Ajax por 3 a 2 por los tantos de Miguel Messias, Gabriel Bueno y Miguel Alves (Lennox Heitinga convirtió un doblete para los neerlandeses). El club europeo llegó a estar en ventaja por 2 a 0 gracias a los goles del hijo del ex-jugador de Atlético de Madrid y la selección de Países Bajos, John Heitinga, pero los brasileños fueron muy superiores en el segundo tiempo y se quedaron con el triunfo.
El camino de Palmeiras hacia la final
- Fecha 1 del Grupo B: 2-0 vs. Barcelona.
- Fecha 2 del Grupo B: 1-1 vs. Newell’s.
- Fecha 3 del Grupo B: 3-1 vs. Arsenal.
- Cuartos de final: 6-3 vs. Benfica.
- Semifinal: 3-2 vs. Ajax.
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