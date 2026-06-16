Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el evento más grande de la historia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en expansión de territorio y cantidad de participantes -48- y, por lo tanto, esta vez ofrece muchas alternativas para mirar los partidos en vivo, sobre todo los de la selección argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene tres partidos programados para la primera etapa, en el Grupo J. De acuerdo a los resultados que obtiene, es que se le suman o no encuentros. El máximo que puede disputar es ocho, ya que a partir de esta edición de la Copa del Mundo hay un juego más y es el de 16avos de final para todos aquellos equipos que superan la instancia inicial.

Lionel Messi disputa su sexto Mundial con la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Los partidos de la albiceleste, en nuestro país, tienen nueve pantallas. Se pueden ver por elevisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports y TV Pública y en las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.

TV Pública, Paramount+ y Flow (Canal 109 y Canal 110) reproducen la programación de DSports, la señal deportiva de DirecTV que es la que posee los derechos de los 104 encuentros de la cita ecuménica. En el caso de Flow, no dispone de los juegos que emite también TyC Sports.

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

El rival del seleccionado albiceleste en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo del Grupo H, mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el primero de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, en 16vos de final se verá las caras con un líder de alguno de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

La expansión de las imágenes oficiales de los partidos de este Mundial 2026 se estima muy por encima de la que Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Los equipos que transmiten los partidos del Mundial en cada señal

DSports, Paramount+, Flow y TV Pública : la dupla principal está compuesta por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea, con Martín Palermo y Narella Senra como parte de las transmisiones. Además, está Enrique Macaya Márquez, quien con 91 años ostenta el récord de coberturas ininterrumpidas en Mundiales -18-.

: la dupla principal está compuesta por y con y como parte de las transmisiones. Además, está quien con 91 años ostenta el récord de coberturas ininterrumpidas en Mundiales -18-. Disney+ Premium: La transmisión de ESPN que se ve en el plan Premium de Disney+ apuesta al diferencial de sus figuras: Mariano Closs-Diego Latorre, Sebastián “Pollo” Vignolo-Gustavo López y Miguel Simón-Marcelo Espina, con el agregado de los exfutbolistas Sergio “Kun” Agüero, Oscar Ruggeri, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez.

Ariel Senosiain (TyC Sports), Mariano Closs (ESPN), Sofía Martínez (Telefé) y Enrique Macaya Márquez (DSports) son algunas de las figuras de las transmisiones