“¿Qué gol? ¡Golazo!”: el desopilante momento en el calcio que sorprendió a todos en plena transmisión por TV

Roma no la está pasando precisamente bien en el Estadio Olímpico. Van 36 minutos del segundo tiempo e Internazionale le ganaba por 3-0, por la decimosexta fecha de la Serie A, con goles de los neerlandeses Denzel Dumfries y Denzel Dumfries, y del bosnio Edin Dzeko. Pero el equipo de José Mourinho no pierde la dignidad, sigue buscando. Al menos, decorar un poco el resultado. Los jugadores saben que no es bueno llegar al vestuario y ver a Mou enojado. Y ni hablar de cómo cambiar el humor de los tifosi en el fin de semana con una goleada en contra.

En pleno ataque por el sector izquierdo, Nicolo Zaniolo, atacante de 22 años de Roma, saca un fuerte remate de zurda, alto y angulado. Supera la estirada del arquero de Inter, Samir Handanovic. Es realmente un golazo al primer golpe de vista, espectacular para ver reiteradamente desde todos los ángulos. Y así lo entiende Jorge Barril, en pleno relato en la transmisión por ESPN. Llama la atención que el propio protagonista no lo festeje, pero puede interpretarse que ante una derrota transitoria abultada no esté de ánimo.

“Zaniolo al arcoooo, golazo. Gooooool de la Roma, qué gol, golazo. Golazo de Zaniolo y otra vez la ley del ex. Muy buena definición”. Y aporta otro concepto el comentarista Vito de Palma, mientras van surgiendo nuevas tomas del fortísimo remate. “Y rompe una racha de 13 partidos sin poder anotar. Zaniolo, quien repito, hay que tenerle paciencia...” En ese momento, ambos se llevaron la sorpresa del día...

El zurdazo de Zaniollo y...

El partido terminó 3-0 para Inter, que sigue como escolta a un punto (junto con Napoli) de su archirrival, Milan, vencedor por 2-0 de Salternitana. En Inter, el delantero argentino Lautaro Martínez estuvo en el banco y fue titular Joaquín Correa, quien salió en el segundo tiempo por lesión.

Lo mejor de la goleada de Inter

La fecha continuará este domingo y el lunes, con estos partidos: Bologna vs. Fiorentina, Spezia vs. Sassuolo, Venezia vs. Hellas Verona, Sampdoria vs. Lazio, Juventus vs. Genoa (16.45, por ESPN) (domingo), y Empoli vs. Udinese y Cagliari vs. Torino (lunes).