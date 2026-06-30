Qué hará River con cada uno de los jugadores que Eduardo Coudet considera prescindibles

Mientras una ola de calor azota a Europa, donde el, por ahora, reducido plantel de River realiza la pretemporada desde el domingo 5 de julio último en Alicante (España), un grupo pequeño de futbolistas se entrena durante las frías mañanas de Buenos Aires. Lejos de las temperaturas elevadas que ya causaron más de 1.300 muertes en el Viejo Continente, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Fabricio Bustos y Maximiliano Salas trabajan bajo las órdenes de un preparador físico del club en el denominado predio Cantilo, a 10.000 kilómetros de sus ahora excompañeros y a pocos minutos del estadio Monumental, donde utilizan las instalaciones para ducharse luego de cada jornada de exigencias físicas. Hasta hace poco también estaba en ese grupo Maxi Meza, que este lunes fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente.

A la espera de que les surjan ofertas tentadoras a nivel económico y deportivo, los siete protagonistas cumplen con la rutina impuesta por la secretaría técnica de River, responsable directa de comunicar la lista de prescindibles en una serie de entrevistas que realizó en su despacho del primer piso del Monumental el flamante director deportivo español, Pablo Fernández Longoria. Tanto él, como Eduardo Coudet, el manager Enzo Francescoli y el presidente de Stefano Di Carlo, tomaron en conjunto la decisión de marginar del plantel profesional a los jugadores en cuestión.

Kevin Castaño, junto con Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo, tres jugadores que no están en los planes de Coudet x.com/RiverPlate

También, una vez que regresen de la Copa del Mundo, correrán la misma suerte el colombiano Kevin Castaño, el paraguayo Matías Galarza, el ecuatoriano Kendry Páez y el uruguayo Matías Viña. En estos últimos dos casos, los dirigentes desean interrumpir cuanto antes ambos préstamos, pero está sujeto a las posturas de Chelsea y Flamengo, dueños de sus respectivos pases. El club inglés tiene la potestad de ejercer una cláusula de repesca durante todo julio, debido a que el extremo de apenas 18 años no alcanzó a disputar el 50 % de los minutos oficiales, ya que estuvo disponible desde que arribó a la institución de Núñez, mientras que la situación del lateral izquierdo es más compleja porque la entidad brasileña debe encontrarle un destino al charrúa, cuya estadía en la Argentina tiene vencimiento formal el próximo 31 de diciembre, al igual que sucede con Páez.

Con respecto a Galarza, River deberá evaluar propuestas luego de concluido su préstamo en Atlanta United. El equipo estadounidense no hizo uso de la opción de compra valuada en tres millones de dólares brutos por el 50 % del pase. Tampoco tuvo que cumplir con una obligación para adquirir los derechos económicos del mediocampista, quien para eso debía ser titular en el 66 % de las presentaciones oficiales ¿Cuánto dinero demandó su llegada desde Talleres? Tres millones y medio de dólares por el 70 % y la concesión de un 25 % del atacante Federico Girotti, porción tasada en 200.000 de la misma moneda.

Matías Galarza está bajo la lupa y River deberá evaluar propuestas luego de concluido su préstamo en Atlanta United Manuel cortina

El panorama es distinto para Castaño. Pieza de recambio con la selección de su país, equipo en el que ingresó en el triunfo sobre Uzbekistán y en el empate contra Portugal. El volante implica un desafío especial porque la totalidad de su pase demandó una inversión de 12.860.000 euros —cifra récord en la historia de River—, un monto que todavía tiene por delante dos cuotas, a pagar a principios de 2027 y 2028, año en el que se terminará el contrato del jugador.

¿Cuál es la situación de los que practican en Cantilo? Paulo Díaz está próximo a firmar de común acuerdo las rescisiones de sus vínculos con River para marcharse a Atlanta United. El chileno se incorporó en agosto de 2019, a cambio de US$ 3.750.000 por el 70 % del pase, razón por la cual la institución necesita el visto bueno de Al-Ahli (Arabia Saudita), dueña del 30 % restante, para liberarlo sin generarle un perjuicio patrimonial. Maximiliano Meza ya fue presentado como nuevo jugador de Independiente. El mediocampista tenía una salida accesible porque su relación laboral con River tenía vigencia hasta el 31 de diciembre venidero luego de sumarse en agosto de 2024, cuando su arribo desde el Monterrey se hizo en dos millones de dólares.

✍️ Maximiliano Meza es refuerzo de #Independiente.



El volante llega libre tras su paso por River Plate y ya firmó su contrato por 18 meses.



¡Qué lindo tenerte de vuelta, Maxi!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/4KWk3Nr6xw — C. A. Independiente (@Independiente) June 29, 2026

Salas, que viralizó imágenes el viernes pasado luego de un entrenamiento en Cantilo, está en la mira de Athletico Paranaense. River desestimó una propuesta de esa institución brasileña por considerarla insuficiente. Está claro que no podrá recuperar los ocho millones de euros que abonó al contado para que el delantero ejecutara la cláusula de rescisión en Racing en julio de 2025, pero al menos buscará obtener un rédito que le permita usar el dinero para nutrirse en el largo mercado de pases, con fecha de cierre absoluto el 2 de septiembre.

Provenientes de Brasil, Bustos y Galoppo, quienes se pusieron la camiseta de River en agosto de 2024 y enero de 2025, respectivamente, todavía no cuentan con ofertas satisfactorias. Por el lateral derecho, quien fue padre en diciembre pasado, la inversión fue de seis millones de dólares para que dejara Internacional de Porto Alegre, en tanto que el volante llegó a préstamo y en enero último se formalizó la compra del 50 % del pase al acordar con el Sao Paulo las cesiones definitivas de Enzo Díaz y el chileno Gonzalo Tapia. Esa operación global generó un saldo a favor de US$ 65.000.

Otra de las publicaciones de Maxi Salas con el grupo de futbolistas que se entrena con la ropa de River pero que tendrá el futuro lejos de Núñez Instagram

Otro nombre que causa ruido, no sólo por los 4.300.000 euros que costó su pase sino también por haber sido campeón del mundo en Qatar 2022 e hijo futbolístico del club, es Germán Pezzella. Su vuelta desde Real Betis en agosto de 2024 parecía un acierto, pero quedó expuesto en la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y a partir de ahí no fue el zaguero confiable que era indiscutido en las convocatorias de Lionel Scaloni.

Aunque estaba dispuesto a resignar dinero y pelear desde atrás en la consideración de Coudet, unas horas antes de que el club anunciara la nómina de prescindibles se enteró de la determinación. Sin margen de maniobra para permanecer, pese a que su contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, la intención del defensor de 35 años recién cumplidos es actuar en el exterior.

Germán Pezzella trabaja en la Argentina cuando el plantel está en España y espera ofertas para continuar su carrera en el exterior Rodrigo Néspolo

Mientras tanto, Lencina, formado íntegramente en el semillero de River, evalúa minuciosamente dos opciones para marcharse a préstamo para sumar rodaje: Brasil o Portugal. Aunque el club lo blindó en al ampliarle y mejorarle su contrato el pasado 13 de noviembre, perdió terreno gradualmente y ahora su reto es sumar 3.000 minutos de competencia durante una temporada para hallar la madurez futbolística que necesita.

Párrafo aparte para Subiabre, debido a que durante las últimas horas quedó en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un partido de la liga amateur que organiza la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA) con los colores de un equipo llamado Gurei Tzión Fútbol. Pese a que no está en los planes del Chacho, el extremo de apenas 19 años es uno de los apuntados por la secretaría técnica para hacer caja en este libro de pases. Sin autorización para jugar un certamen que nuclea countries, escuelas y clubes de la comunidad judía en Buenos Aires y alrededores, se expone a una sanción económica de la institución de Núñez, teniendo en cuenta que corre el riesgo de sufrir una lesión y, por lo tanto, poner en peligro una posible transferencia después de que le surgiera una chance de irse al Midtjylland (Dinamarca).

Ian Subiarbe se peleó jugando un torneo intercountry sin autorización de River Plate.



El juvenil del Millonario quedó en el centro de la polémica: participó sin permiso del club y ahora se expone a una sanción económica. Desde River ya tomaron postura: no lo tendrán en cuenta y… pic.twitter.com/YG8BVCZXSf — LA NACION (@LANACION) June 29, 2026

Como si fuera poco, hay cuatro futbolistas más que River catalogó como negociables entre los 18 que se encuentran en Alicante. Sus nombres no fueron informados en el comunicado de hace dos semanas, pero uno de los involucrados es Lautaro Rivero, cuya venta permitiría ir a la carga por Facundo Medina, el candidato para acompañar en la zaga a Nicolás Otamendi.

En ese contexto, a la espera de refuerzos, sabiendo que son inminentes las llegadas del colombiano Rafael Borré (Inter de Porto Alegre) y el lateral derecho uruguayo Giovanni González (Krasnodar, Rusia), sumado a la posibilidad concreta de que vuelva Lucas Beltrán, Coudet cuenta con pocos jugadores para el amistoso que River disputará frente a Flamengo el próximo viernes, desde las 15.30, en la ciudad portuguesa de Faro.

Quizás por eso, con el objetivo de tener mayor margen para el armado de las prácticas, Coudet dispuso que cuatro juveniles viajen a España en la noche del lunes: el delantero Jonathan Spiff, que jugó los dos partidos más recientes de la Copa Sudamericana, el lateral izquierdo Valentín Lucero, suplente en los mencionados compromisos internacionales, el marcador central Yutiel Susano, pieza polifuncional de la Reserva, y el atacante Tobías Goytía, que tiene edad de Sexta División y fue promovido a la Quinta. Tan sólo el último de los mencionados tiene contrato profesional.

Mientras tanto, un grupo de futbolistas “relegados” trata de definir su futuro. Por el momento, la única certeza de la mayoría es que será lejos del Monumental.