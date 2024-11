¿Qué le pasa a Mbappé? El DT de Francia dejó entrever que estaría atravesando un problema de salud mental

La salud mental en la alta competencia volvió a ser al centro de la escena e hizo foco directamente en una figura del fútbol mundial. Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa, está lejos de atravesar su mejor momento. Y fue Didier Deschamps, director técnico de Francia, el que habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa el atacante, de 25 años, durante una entrevista con Telefoot en TF1, en medio de la doble fecha FIFA.

“No sé si Mbappé sufre depresión, pero está claro que la salud mental influye en el rendimiento de cualquier jugador”, comentó Deschamps. El entrenador describió a Mbappé como “valiente”, pero reconoció que el delantero está enfrentando una situación compleja: “Es un momento difícil y eso se refleja en su estado de ánimo”.

El técnico galo reflexionó sobre la creciente presión que afecta a los futbolistas, intensificada por la exposición mediática y las redes sociales: “Hoy, el ambiente es diferente porque hay una exposición constante. Incluso la palabra más pequeña puede generar grandes repercusiones”.

Mbappé no fue citado al seleccionado por segunda convocatoria seguida Manu Fernandez - AP

Deschamps también destacó que la fatiga mental puede ser más perjudicial que la física: “La cabeza controla las piernas. Mientras el cansancio físico se puede medir, la sobrecarga mental es mucho más difícil de cuantificar y puede llevar a estados psicológicos frágiles”.

En relación a Mbappé, el técnico expresó su confianza en el jugador, a pesar de que no fue convocado para esta ventana internacional: “Sigue siendo un pilar fundamental del equipo y su talento y determinación no están en duda”.

Quien también se refirió al crack francés fue Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool y compañero suyo en la selección francesa. En una entrevista con Canal Football Club, compartió una frase que suele decirle a Kylian: “Quiero tu nivel de fútbol, pero no quiero tu vida”.

Mbappé aún no logró alcanzar su mejor nivel en Real Madrid Bernat Armangue - AP

El defensor subrayó que, más allá del fútbol, Mbappé es su amigo y que el plantel siempre estará para apoyarlo: “Si Kylian enfrenta problemas psicológicos, estaremos ahí para ayudarlo. Todos los jugadores pasan por momentos complicados, y él no será la excepción”.

El diario L’Équipe aportó detalles sobre el estado mental del delantero, citando fuentes cercanas al jugador que aseguran que “Mbappé estuvo lidiando con un problema mental durante varios meses” y que está trabajando con especialistas para superarlo.

Esta información resalta la importancia de abordar los desafíos de salud mental en el fútbol profesional, un ámbito cada vez más competitivo y exigente, a la que se le suma una agenda apretada de partidos y viajes frecuentes.

Luego del partido que Francia le ganó 3 a 1 a Italia en el San Siro de Milán, Deschamps volvió a referirse a la situación de Mbappé y dijo ante la prensa: “A Kylian también le pasan momentos malos. El cansancio no es sólo físico, sino también psicológico. Si quieren hablar de él, te lo repito: ¡Déjenlo en paz! Estoy convencido de que recuperará todas sus capacidades”

La selección gala, que en la jornada anterior empató 0-0 frente a Israel en la Nations League, alcanzó a la Azzurra en la cima del Grupo 3 con 13 puntos, aunque quedó primero por diferencia de gol (+6 a +5).

¿Qué pasó en Estocolmo?

Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, afirmó a mediados de octubre que el delantero francés de Real Madrid “está sereno” luego de ser relacionado desde Suecia con una supuesta violación durante su estancia en Estocolmo, aunque la letrada insistió en que “se sabrá exactamente qué pasó o qué no pasó” gracias a las cámaras que hay en el hotel donde supuestamente habrían sucedido los hechos.

Mbappé fue señalado por la prensa de Francia como el supuesto autor de un delito sexual en un hotel de Estocolmo Andrea Comas - AP

“En el hotel hay 10.000 cámaras, mejor. Lo hemos visto en otras historias que últimamente afectaron a los deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras en los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente qué pasó o qué no pasó”, defendió en declaraciones al canal BFMTV recogidas por Europa Press.

Canu-Bernard insistió en que el delantero “está muy tranquilo, porque sabe lo que no hizo”, aunque se mantiene “protegido” en una “burbuja” ante esta “oleada mediática”. “Es inevitablemente impactante. Tiene 25 años. Una acusación de este tipo, incluso si no sabemos si está dirigido a él, los medios no dudan en decir que está dirigido a él. A partir de ese momento, es ciertamente complicado vivir con eso”, lamentó.

La prensa sueca aseguró hace un mes que Mbappé estaba siendo investigado por la policía por una supuesta violación en Estocolmo, un hecho desmentido por el futbolista y su entorno.

"Es la cabeza la que controla las piernas", dijo Deschamps en referencia al presente de Mbappé Francisco Ubilla - AP

Así, el diario Aftonbladet informaba en su web que podía confirmar que el jugador parisino era el investigado de un hecho que se habría producido en la primera semana de octubre, mientras que Expresen también citó al jugador como sospechoso de esta agresión en un hotel de Estocolmo y detalló que la policía había incautado ropa. Pero en un comunicado emitido este miércoles, el mismo periódico afirmó ahora que “no se identificó ningún sospechoso”.

Antes esto, la abogada del futbolista confirmó que presentarán “una denuncia por difamación y calumnias”. “Estamos esperando saber más sobre la investigación en curso, no voy a presentar algo en el vacío. No tiene nada que reprocharse”, dijo.

“Tiene un cordón sanitario a su alrededor, para no estar en situaciones de riesgo. La burbuja está ahí para protegerlo de los riesgos inherentes a su notoriedad. Estamos hablando de un joven de 25 años, puede que tenga una madurez y una mentalidad extraordinarias, pero se da cuenta del estallido mediático y de esta especie de oleada totalmente perjudicial para su honor”, expresó.

