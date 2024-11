Qué necesita Boca Juniors para clasificar a la Copa Libertadores 2025

Boca Juniors ya no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2025, el objetivo primordial en el cierre de una temporada en la que no dará vueltas olímpicas porque este miércoles Vélez Sarsfield le ganó 4 a 3 en una de las semifinales de la Copa Argentina 2024 que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y le quitó, además de la última chance que tenía de no concluir el año sin festejos, la vía para acceder al máximo certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sin mirar otros resultados.

Sin ese torneo ni posibilidades de coronarse en la Liga Profesional 2024 porque a falta de tres fechas se ubica octavo con 35 puntos a 10 del líder, el Fortín con 45, la única ocasión que le quedó es obtener un cupo a través de la Tabla Anual. En esa clasificación se suman los puntos obtenidos en la Copa de la Liga 2024, en la que fue semifinalista, y en el torneo doméstico en curso. Pero tampoco la tiene fácil. El equipo de Fernando Gago está quinto con 60 unidades y, por ahora, está clasificando a la Copa Sudamericana 2025 con Huracán (59), Godoy Cruz (58), Independiente y Unión de Santa Fe (57); y Defensa y Justicia (53).

Vélez está más alto de la clasificación con 70 puntos y luego de la fecha 24 de la Liga Profesional se aseguró jugar la Copa Libertadores 2025. Su escolta es, con 66 unidades, Talleres de Córdoba y también está logrando una plaza. Racing está tercero, pero liberó un cupo porque se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024 al superar en la final a Cruzeiro 3 a 1 en Asunción y, de momento, recae en River, cuarto con 63 tantos. Es decir, actualmente Boca debería superar a River o Talleres en la Anual para meterse en zona de Libertadores (a Vélez ya no lo alcanza). Lo negativo es que el Millonario tiene un encuentro menos porque el próximo 4 de diciembre se medirá con San Lorenzo en el Monumental y, de imponerse, le sacará seis unidades de ventaja a los del barrio porteño de la Boca con solo nueve en juego.

Teniendo en cuenta esa dificultad, el xeneize necesita que Vélez o la T ganen la Liga Profesional para que liberen otra plaza. El elenco dirigido por Gustavo Quinteros lidera con 45 puntos y le lleva dos al Globo que es, justamente, uno de los pelea con Boca por entrar a la Libertadores y acumula una unidad menos en la Tabla Anual. Los de la Docta se ubican terceros en el campeonato con 42, por lo que tienen posibilidades de campeonar.

En caso de que Vélez gane la Copa Argentina y no la Liga Profesional, entrará a la Libertadores 2025 por la Copa Argentina y también liberará un lugar en la Anual que puede favorecer a Boca, aunque dependerá de lo que haga sobre todo Huracán. De darse la inversa, el favorecido será Central Córdoba de Santiago del Estero como finalista del certamen que reúne clubes de todas las categorías del fútbol argentino.

El mejor panorama para el club azul y amarillo es que Talleres gane la Liga Profesional y Vélez la Copa Argentina porque, así, liberarán los dos cupos que tienen por la Tabla Anual. Aun así, el xeneize debe sumar unidades en la Liga Profesional para no ser superado por quienes vienen detrás.

La Tabla Anual del fútbol argentino, tras la fecha 24 de la Liga Profesional 2024 Canchallena

Los partidos que le restan a Boca en 2024

Liga Profesional

Vs. Gimnasia de La Plata (L) - Domingo 1° de diciembre a las 21.45.

Vs. Newell’s (V) - Día a confirmar.

Vs. Independiente (L) - Día a confirmar.

Para Boca la Copa Libertadores es una obsesión y el sueño de lograrla estuvo muy cerca en 2023 -perdió la final ante Fluminense 2 a 1 en el estadio Maracaná-, pero muy lejos en 2024 porque ni siquiera disputó el campeonato y tuvo que conformarse con la Copa Sudamericana, en la que se despidió en octavos de final a manos de Cruzeiro.

El club es el segundo máximo campeón de la historia de la Copa Libertadores con seis estrellas, una menos que Independiente. El xeneize dio la vuelta olímpica en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007 y sueña con cortar la sequía de 17 años sin conquistar América.

Boca Juniors cerrará el 2024 sin títulos, tras la eliminación de la Copa Argentina LA NACION/Mario Sar

Clasificados a los torneos internacionales de 2025

Copa Libertadores 2025 (6)

Estudiantes de La Plata (campeón de la Copa de la Liga 2024).

Vélez Sarsfield (Tabla Anual 1).

Racing Club (campeón de la Copa Sudamericana 2024).

Campeón de la Liga Profesional 2024 (a confirmar).

Talleres de Córdoba (Tabla Anual 2 - a confirmar).

River Plate (Tabla Anual 3 - a confirmar).

Copa Sudamericana 2025 (6)

Boca Juniors (Tabla Anual 1 - a confirmar).

Huracán (Tabla Anual 2 - a confirmar).

Godoy Cruz (Tabla Anual 3 - a confirmar).

Independiente (Tabla Anual 4 - a confirmar).

Unión de Santa Fe (Tabla Anual 5 - a confirmar).

Defensa y Justicia (Tabla Anual 6 - a confirmar).

LA NACION