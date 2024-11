Boca vs. Vélez: resumen, goles y resultado del partido de la Copa Argentina 2024

Vélez Sarsfield avanzó a la definición de la Copa Argentina 2024 al derrotar este miércoles a Boca Juniors 4 a 3 en un partidazo de semifinales que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Pablo Echavarría. El equipo del barrio porteño de Liniers empezó ganando por los tantos de Francisco Pizzini y Nicolás Figal en contra, pero el de la Boca lo revirtió por intermedio de Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte. Sobre el epílogo, Agustín Bouzat con un doblete le dio el triunfo y clasificación a su equipo.

El Fortín enfrentará en la final a Central Córdoba de Santiago del Estero, verdugo de Huracán 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás. Si bien todavía no se oficializó, es probable que el duelo se desarrolle el miércoles 11 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El resumen del partido

El arranque del encuentro fue intenso, con el xeneize asfixiando a su rival y dos situaciones para anotar. La primera fue con un remate de Ignacio Miramón después de un córner y, enseguida, a través de contraataque en el que Edinson Cavani le sirvió la pelota a Exequiel Zeballos y este, mano a mano con Tomás Marchiori, primero controló mal y, después, ejecutó muy mal. La respuesta fue letal: a los 7 minutos Claudio Aquino le dio un gran pase desde la mitad de la cancha a Matías Pellegrini, este quedó cara a cara con Leandro Brey y, forzado, su remate dio en el arquero. El rebote le cayó a Elías Gómez quien, con mucha frialdad y ante el achique del arquero hacia su posición, se la entregó en el punto penal a Francisco Pizzini y el delantero, con el guardametas fuera de combate pero varios defensores entre el balón y el arco, definió alto y abrió el marcador.

El conjunto de Fernando Gago ni siquiera llegó a reaccionar que sufrió el segundo tanto. Pellegrini recibió sobre la izquierda de Aquino y envió un centro sin destinatario alguno, pero Nicolás Figal intentó rechazar el esférico y, con su canilla derecha, se la tiró por arriba a un Brey que lanzó el manotazo pero no pudo hacer nada. Para peor, a los 2 minutos el equipo del barrio porteño de Liniers no anotó el tercero de casualidad. Una jugada similar, pero el centro llegó desde la derecha, rebotó en un defensor vestido de azul y amarillo y cuando el joven arquero iba a tomar la pelota se le escapó y le quedó a Braian Romero cuyo remate, sin ángulo, cruzó todo el arco y no entró.

Francisco Pizzini abrió el marcador para Vélez en el duelo vs. Boca X

Todo Boca sintió el cimbronazo, los jugadores adentro de la cancha y el público en las tribunas perdió la paciencia. Gago sustituyó a un delantero por un mediocampista (Milton Giménez por Miramón) para ganar peso ofensivo, pero careció de elaboración y, sobre todo, precisión en una cancha en buen estado más allá de la lluvia, intensa por momentos. Aun así, encontró el descuento por la jerarquía de Cavani. El uruguayo cabeceó muy incómodo, forcejeando con un defensor, un centro de Marcelo Saracchi y venció a Marchiori.

El arranque del complemento fue casi peor que el del partido para el xeneize. Luis Advíncula, que en el epílogo del primer tiempo fue amonestado por un forcejeo desde atrás con Pellegrini cuando este se iba mano a mano con Brey y podría haber sido expulsado si el juez Echavarría así lo consideraba, le cometió una dura infracción desde atrás al mismo jugador de Vélez y, ahora si, vio la tarjeta roja por repetición de amarillas.

Boca Juniors vs Velez Sarsfield. Semifinal Copa Argentina. Futbol Primera División. 27/11/2024 Fotobaires

El entrenador del conjunto del barrio porteño de la Boca reacomodó el equipo con el ingreso de Juan Barinaga por Kevin Zenón. El Fortín, con uno más y un Aquino en un alto nivel, encontró espacios. Pellegrini quedó otra vez cara a cara con Brey, quien ganó la pulseada. Boca fue más amor propio que juego, aunque con Guillermo ‘Pol’ Fernández como eje tuvo el control del balón en buena parte del cotejo por su necesidad de empatar. Saracchi fue el más peligroso, aunque no siempre ejecutó bien los centros, y la dupla Cavani-Giménez se las ingenió para generar peligro.

Y Boca igualó, increíblemente, de contraataque y por intermedio de Zeballos, que poco había hecho hasta entonces. Giménez robó la pelota en la mitad de la cancha, se la dio a Cavani y este se la sirvió al ‘Changuito’, que estaba recostado sobre la izquierda. El santiagueño aprovechó que no estaba Joaquín García, enganchó hacia adentro para sacarse de encima a Damián Fernández y remató rasante al primer palo de Marchiori. Enseguida, envalentonado por la parda, Saracchi pisó el área con la pelota dominada, pero sin equilibrio suficiente como para rematar con fuerza y el balón lo despejó el arquero del Fortín.

Ambos fueron por la victoria y fue Boca el que golpeó la mesa. Giménez, incansable, forzó un tiro de esquina de una pelota que parecía perdida. Zeballos la envió al área y, luego, le cayó el rebote. Con lucidez, se la entregó a un Barinaga que, en velocidad, remató en dirección centro-arco y Tomás Belmonte desvió el balón con su pie derecho para provocar el estallido del estadio Mario Alberto Kempes, donde los fanáticos xeneizes pasaron del enojo y desazón a la euforia.

Agustín Bouzat, con un doblete, le dio a Vélez el triunfo y la clasificación a la final de la Copa Argentina 2024 Hernan Cortez - Getty Images South America

Lo que ya a esa altura era un gran partido, elevó su calificación cuando cuatro minutos después Agustín Bouzat igualó el duelo para los dirigidos por Gustavo Quinteros. Elías Gómez metió la pelota en el área desde el centro de la cancha y el volante, habitual titular y capitán pero que esta vez esperó su turno en el banco de suplentes, definió en la puerta del área chica luego de que Michael Santos le bajó el balón y ante la salida de Brey. Cinco después, otra vez Bouzat apareció para darle la victoria al Fortín. Joaquín García envió un centro desde la derecha, ningún defensor xeneize logró despejar la pelota y el mediocampista la empujó casi abajo del arco arrojándose con todo su cuerpo para anotar su segundo gol en el juego y en la temporada que valieron el pasaje a la definición.

En los instantes finales el perdedor intentó igualar otra vez. Con un jugador menos, apostó a enviar el balón al área y no tuvo ninguna chance de llevar el cotejo a los penales. Cuando Echavarría pitó el e, la euforia de Vélez fue total y extendió los festejos con su público bajo la lluvia de Córdoba. El mejor equipo de la temporada 2024 del fútbol argentino, como lo refleja la Tabla Anual y amparado en haber sido finalista de la Copa de la Liga y en que lidera la Liga Profesional, jugará por otro título.

