Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: la única opción disponible

River Plate tuvo una irregular temporada 2026 en la que, de momento, no pudo ser campeón ni sumó los puntos necesarios para clasificarse a la Copa Libertadores 2027, uno de los grandes objetivos para una institución que levantó el máximo trofeo continental en cuatro oportunidades y este año se tuvo que conforman con la Sudamericana.

La primera gran chance que tuvo de obtener su plaza al certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue en la final del Torneo Apertura, pero perdió ante Belgrano de Córdoba 3 a 2. Luego, no lo logró a trabés de la Tabla Anual porque terminó séptimo con 55 puntos producto de 17 victorias, cuatro empates y 11 derrotas, una cifra muy alta para un club de su envergadura.

Con esa ubicación, el equipo del barrio porteño de Núñez si accedió a la Copa Sudamericana 2027 y no tiene posibilidades de recibir ninguna plaza que se libere porque el máximo que puede abrirse es de dos y tiene tres clubes por delante -Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia de La Plata y Vélez Sarsfield-.

En ese contexto, el único camino de River a la Copa Libertadores 2027 es como campeón del Clausura, donde jugará octavos de final con Lanús en el Monumental. De avanzar, se medirá en cuartos contra quien celebre de Instituto de Córdoba vs. Huracán. En semifinales podría verse las caras con Vélez, Belgrano, Argentinos Juniors e Independiente. Solo tiene ventaja de localía en caso de cruzarse con el Globo, el Pirata y el Rojo. En la definición, en terreno neutral el 12 de diciembre, puede enfrentarse a Rosario Central o Boca, con el que perdió los dos Superclásicos del año; en otros rivales.

El cuadro del Torneo Clausura 2026 Canchallena

De no dar la vuelta olímpica en el Clausura, el Millonario jugará por segundo año seguido la Sudamericana, certamen en el que este año quedó eliminado en octavos de final luego de perder con Independiente Santa Fe por penales.

River tuvo un año muy irregular con más tristezas que alegrías. Además de la derrota en la definición del Apertura, se despidió rápido de la Sudamericana y de la Copa Argentina. Incluso, cambió dos veces de entrenador, algo inhabitual en las últimas dos décadas: Marcelo Gallardo fue reemplazado por Eduardo Coudet y éste le dejó su cargo a Leonardo Ponzio, que primero comenzó como interino y luego fue ratificado hasta el final de este año.