Qué necesita River para clasificarse a las copas internacionales 2027

El cierre de la temporada 2026 para River es con la suma necesidad de lograr algo para maquillar el, quizás, peor año de la última década. Lograr algo para sonreír y, sobre todo, no hipotecar el 2027 sin competencias internacionales teniendo en cuenta la gran inversión en jugadores que hizo y el rico plantel que conformó para pelear por cosas importante.

El primer camino directo que tiene el Millonario para llegar a un certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) es como campeón del Torneo Clausura porque accederá directamente a la Copa Libertadores 2027. Pero no le resultaría, a priori, sencillo, porque con cinco partidos por delante aún de la fase regular, se ubica noveno en el Grupo B y está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tiene 16 puntos y lo positivo es que en caso de derrotar a Sarmiento de Junín este viernes en el encuentro pendiente de la undécima fecha, saltará como mínimo hasta el séptimo escalón y, de máxima, hasta el cuarto. Luego se medirá con Belgrano de Córdoba de visitante, Racing de local, Boca en la Bombonera en el Superclásico y Aldosivi en Mar del Plata.

Antes, River puede asegurarse competencias internacionales el próximo año a partir de la Tabla Anual. Allí, se ubica noveno con 45 unidades, es decir en zona de acceso a la Sudamericana 2027. Aún con un encuentro menos, está a seis puntos sobre 15 en juego del último club que está ingresando a la Copa Libertadores que es Argentinos Juniors.

Si termina entre los tres primeros, accederá a la Libertadores 2027. De no lograrlo, se le pueden liberar cupos siempre que los equipos que se ubiquen por delante suyo ganen el Clausura y en el caso de Boca se corone en la Copa Argentina y la Sudamericana y en el de Estudiantes, en la Libertadores.

En ese contexto, los dirigidos por Ponzio, quien no tiene asegurada su continuidad y quien suena con fuerza para asumir es Ramón Díaz, carecen de margen de error y necesitan sumar la mayor cantidad de unidades posibles en lo que queda de la primera etapa del Clausura para seguir compitiendo este año por obtener un título y, también, pensando en la próxima temporada.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).

Tabla Anual 7: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 8: River Plate (a definir).

Tabla Anual 9: Gimnasia de La Plata (a definir).

Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina en 2026, River tuvo un año muy irregular y con más tristezas que alegrías porque también perdió en el primer semestre la final del Torneo Apertura. Y lo más curioso es que cambió dos veces de entrenador: Marcelo Gallardo fue reemplazado por Eduardo Coudet y éste, por Ponzio.

Es así que el Millonario necesita imperiosamente no solo ser campeón antes de que termine el año, sino también acceder a un certamen internacional en 2027 y, más que nada, a la Copa Libertadores.