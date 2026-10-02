Qué puede pasar con los jugadores y dirigentes de Estudiantes y Rosario Central tras el escándalo en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó este jueves las primeras decisiones con respecto a los incidentes ocurridos en el partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, por la Supercopa Internacional. Por un lado, los futbolistas Agustín Sández (Central) y Fabricio Iacovich (Estudiantes) fueron suspendidos provisionalmente luego de ser informados por el árbitro del encuentro, Darío Herrera. Por otro, el órgano citó al delegado de la Liga Profesional para que aporte más pruebas sobre las escaramuzas entre los futbolistas de ambos equipos en la zona de vestuarios del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Sobre este último punto, el tribunal también emplazó a los clubes a que formulen su descargo en los próximos cinco días. La postura del órgano es clara: quiere tener la mayor cantidad de pruebas posible antes de dar un veredicto. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto, al tribunal “no le cierra” que Herrera apenas haya informado a Iacovich y Sández cuando “todo el país” vio cómo los futbolistas se trenzaron en una gresca generalizada que incluyó patadas y golpes de puño. “El partido fue el sábado, se tomaron hasta el martes a la noche para mandar el informe... y apenas aparecen dos nombres. Increíble”, valoró una fuente cercana a la AFA.

El momento de las patadas y los insultos entre los jugadores de Estudiantes y de Rosario Central Captura de Video

Lo que viene

Iacovich y Sández tendrán que mandar su descargo antes del próximo martes a las 14. Luego, el tribunal deliberará y resolverá su situación, pudiendo incluso mantener su suspensión provisional por tiempo indeterminado, y hasta que tenga las pruebas suficientes acerca de las faltas cometidas y los castigos correspondientes. El tribunal ni siquiera especifica cuáles son las infracciones en las que incurrieron el arquero y el lateral izquierdo. Por lo tanto, no se puede ni siquiera especular con una posible pena.

Más allá de pedirles tanto a Estudiantes como a Central que formulen sus descargos en un plazo de cinco días por lo que pasó en la antesala de los vestuarios del estadio santiagueño, la clave es la figura del delegado de la Liga Profesional. El órgano que preside Fernando Mitjans citó a este funcionario -cuyo nombre permanece en el anonimato- para que aporte más pruebas y brinde más detalles acerca de lo que vio cuando los futbolistas de ambos equipos se trenzaron a golpes. Las agresiones continuaron incluso en la calle que va a los camarines. Los nombres de Iacovich y Sández son los únicos provistos por el árbitro Herrera y sus colaboradores. En el tribunal creen que hay más responsables.

El aplauso irónico de los jugadores de Estudiantes mientras Darío Herrera y el cuerpo arbitral de la Supercopa internacional recibían sus medallas

Sin embargo, y pese a la cantidad de imágenes disponibles en redes sociales, la idea del órgano es no actuar de oficio. Esperan que este delegado aporte más información y, con todas las pruebas colectadas, tipificar las conductas de los jugadores para poder -en ese caso- sancionarlos de acuerdo a lo que estipula el reglamento. “Se le solicita al delegado de la Liga Profesional de Fútbol, que informe si ha presenciado o recibido alguna denuncia respecto a los incidentes acontecidos en los vestuarios que manifestó el árbitro en su informe”, reza el boletín del tribunal de Disciplina en lo referido a este caso. Este testimonio será clave para incluir -o no- más nombres a la lista de jugadores eventualmente suspendidos.

Los dirigentes involucrados

El árbitro Herrera sí contó con lujo de detalles los insultos proferidos -según él- por los dirigentes de Estudiantes. Individualizó al presidente, Juan Sebastián Verón, al manager Marcos Angeleri y al vicepresidente segundo, Pascual Caiella. “Ingresó al campo de juego sin autorización el señor Juan Sebastián Verón, presidente del club Estudiantes de La Plata, el cual comenzó a agredirnos verbalmente a todo el equipo arbitral, pero en especial a mi persona, diciéndonos ‘hijos de remil puta, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de puta, hay que matarlos a todos’, y muchísimos insultos más”, escribió Herrera en el informe.

El árbitro continuó: “El señor Marcos Alberto Angeleri y el señor Pascual Caiella nos insultaron diciéndonos ‘hijos de remil puta, los vamos a matar. Secanucas de la AFA, corruptos y muchísimos insultos más’. Estos colaboradores también tuvieron que ser separados por la fuerza policial. El señor Marcos Angeleri nos dijo también que con la plata que tenía en el banco podía pagarnos a todos durante toda la vida. ‘Corruptos hijos de puta’”.

El momento en que Juan Sebastián Verón ingresa a la cancha del Madre de Ciudades e insulta a Darío Herrera La Nación

Luego, Herrera se excusa de no tener información sobre el incidente entre los futbolistas de ambos equipos: “Dejo constancia que en un momento se realizó una confrontación en el túnel de los vestuarios. No pudimos observar nada, ya que el equipo arbitral estaba en la mitad de la cancha escoltado por la seguridad policial”.

Ante la aparición de los nombres de dos dirigentes -Verón y Caiella- y del exjugador Angeleri, en La Plata no son demasiado optimistas con el futuro. Creen que el antecedente del “espaldazo” de 2025 justamente contra Rosario Central podría jugarles en contra. Y ser un motivo más para que el tribunal castigue a presidente y vicepresidente segundo. En el caso de la Brujita, sería reincidente, ya que el año pasado también fue castigado por su rol como “instigador” de aquella manifestación de los jugadores del Pincha: recibió una suspensión de seis meses.