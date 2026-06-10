Quién es el jugador de Islandia que saludó a Messi y le recordó que jugó con su papá en Barcelona

Tras la victoria 3-0 de la selección ante Islandia, Lionel Messi fue protagonista de una curiosa situación, cuando uno de los jugadores islandeses se acercó a saludarlo, le preguntó si se acordaba de él y le recordó un dato sobre un futbolista con el que compartió plantel en sus inicios en Barcelona.

En diálogo con la prensa, Messi fue consultado sobre qué le dijo Andri Guðjohnsen, delantero islandés de 24 años, cuando se acercó a saludarlo en el centro del campo de juego, una vez concluido el partido.

El capitán argentino detalló que Guðjohnsen le preguntó si se acordaba de él. “Me sorprendió”, exclamó Messi y siguió: “Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Le dije que no me acordaba... él era chiquito. Me acuerdo de haberlo cruzado con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba”.

Messi fue abordado por el hijo de Eiður Guðjohnsen al final del encuentro contra Islandia

La transmisión del partido captó el momento del intercambio entre los dos futbolistas. En las imágenes se puede ver a Messi dándole la mano a Guðjohnsen y luego reacciona cuando el islandés se le acerca a decirle algo al oído. El astro rosarino lo mira atento para entender lo que le estaba queriendo transmitir e intercambian algunas palabras.

De un instante a otro, Messi cambió su actitud y se mostró receptivo con el mensaje del delantero de Blackburn Rovers y después de saludar a otros jugadores rivales, se le acercó de manera afectuosa para volver a darle un abrazo.

Andri Guðjohnsen nació en Londres en 2002, pero juega para Islandia por ascendencia de su padre, el exfutbolista Eiður Guðjohnsen, con pasado en Barcelona y Chelsea, entre otros equipos, siendo el máximo goleador de su país. Cuando Messi debutó, Guðjohnsen formaba parte del plantel y compartieron equipo hasta su salida en 2008.

"NO ME ACORDABA, ERA MUY CHICO." Leo Messi habló sobre el encuentro del final del Amistoso con Islandia con Daníel Guðjohnsen, el hijo de su compañero en Barcelona.



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Guðjohnsen, hijo, se formó en las divisiones inferiores del Espanyol y en 2018 se incorporó a la cantera del Real Madrid, donde permaneció durante cuatro años y llegó a jugar en el equipo filial. ras dejar el club español en 2022, continuó su carrera en el IFK Norrköping de Suecia. Luego pasó por el Lyngby BK de Dinamarca, que adquirió su pase en 2024 antes de transferirlo al Gent de Bélgica.

Un año más tarde regresó a Inglaterra para fichar por el Blackburn Rovers, donde juega actualmente. Con la selección de Islandia debutó en septiembre de 2021 y marcó su primer gol internacional apenas tres días después, en un empate ante Macedonia del Norte. En la noche del martes, se dio el gusto de jugar contra Messi.

Andri Guðjohnsen

La selección argentina ganó su último partido preparatorio rumbo Mundial 2026. Fue en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Los goles llegaron gracias a Valentín Barco, Lionel Messi (penal) y Thiago Almada. El compromiso representó el cierre de la etapa de amistosos previos al debut mundialista, pautado para el 16 de junio, ante Argelia, en el marco del Grupo J.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, dispuso una formación que incluyó a pocos de los futbolistas que integrarán el once inicial frente a los africanos la próxima semana. Messi, quien ya dejó atrás una molestia muscular, fue suplente, pero ingresó en el complemento y cambió por completo el partido. Del resto de los que llegaban “tocados”, el cuerpo técnico también pudo darle minutos a Nico Paz, que fue titular, y a Gonzalo Montiel, que entró en el segundo tiempo.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 86' y tras una gran contra, Almada puso el 3-0 ante Islandia. pic.twitter.com/XszJlWlAoq — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Agustín Giay volvió a jugar como lateral derecho desde el arranque para intentar meterse en la lista si Nahuel Molina, que está entre algodones, no se recupera. El cuerpo técnico también está muy atento al estado de salud del resto del plantel y confía en que las recuperaciones de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez transcurran según los tiempos preestablecidos.

En cuanto a las bajas de cara a lo que se viene, Leonardo Balerdi se desgarró el sóleo de la pierna derecha y fue desafectado, por lo que aún deben buscar un reemplazante. Sobre este punto, el entrenador declaró: “Esa posición (la de defensor central) está cubierta”, por lo cual descartó un reemplazo nominal en la zaga central y ya piensa en alternativas para otros sectores del campo donde el equipo presenta necesidades.

La formación argentina en el duelo ante los islandeses fue con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Nico Paz, Giuliano Simeone y José Manuel ‘Flaco’ López. De ellos, Otamendi y Lisandro pelean por un lugar como acompañante de Cristian ‘Cuti’ Romero en el debut mundialista del próximo martes.