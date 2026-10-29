Quién gana el Superclásico del Torneo Clausura 2026: este es el favorito, según los pronósticos

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate ya empezó a jugarse, con un sinfín de pronósticos respectos de lo que ocurrirá este domingo en la Bombonera en el encuentro correspondiente al Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El favorito al triunfo según los diferentes sitios de apuestas es el local con una cuota máxima de 2.25 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.

El partido se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Por qué Boca es favorito

El Superclásico tiene el plus de que tendrá en cancha a seis campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022: Leandro Paredes en el xeneize más Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa en el Millonario. Eso lo vuelve un partido muy especial, más allá de lo que ya genera por sí mismo.

Leandro Paredes, el campeón del mundo que tendrá Boca en cancha este domingo Bruna Prado - AP

A favor del conjunto del barrio porteño de La Boca no solo está localía, que influye y mucho en el clásico, sino también el gran presente que atraviesa: compite por ganar el Clausura y la Tabla Anual; está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y en la final de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en lo que queda del 2026.

El xeneize ya está clasificado a los octavos de final del Clausura. Se ubica en el tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades junto a Argentinos Juniors y apunta a terminar allí para sumar una estrella.

River quiere dar el golpe

Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aún mayor que para Boca porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Paredes de penal. El Millonario llega en alza al choque con Boca y, sobre todo, tiene un plantel de mucha jerarquía para dar el golpe en la Bombonera.

River se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete victorias, dos igualdades y cinco caídas y está a un paso de los octavos de final, objetivo que logrará si logra los tres puntos. En la Tabla Anual clasifica séptimo con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. Ese es el anhelo de la entidad millonaria, llegar al máximo certamen continental para no tener que competir otra vez en la Sudamericana.

Nicolás Otamendi es el capitán de River Plate, que quiere dar el golpe en la Bombonera LUIS ACOSTA - AFP

Resultados de los últimos cinco Superclásicos