Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Yo no tengo nada que ver con la política”

¿Qué pueden tener en común un club nacido en 2023 que acaba de ganar el torneo Promocional Amateur para subir a Primera C con otro que acumula 121 años de historia y es el máximo ganador de la Copa Libertadores de América? En principio, los (pocos) que conozcan al equipo recién ascendido dirán que el color de la camiseta, pero no mucho más.

Sin embargo, hay otro punto de contacto, que tiene nombre y apellido y hasta es el responsable de la coincidencia cromática del uniforme. Se llama Enrique Sacco, es periodista de profesión y gestor por formación. Un día de agosto de hace tres años, junto con un grupo de amigos del ámbito universitario, fundó Barrancas FC: “Fue la concreción de un sueño, armar un club que conjugue fútbol y universidad”, cuenta con el sabor dulce del éxito todavía en los labios. Ahora, en septiembre de 2026, decidió perseguir otro sueño, ser presidente de Independiente, el equipo que abrazó desde muy chico, cuando el padre y el abuelo le transmitieron el amor a través de relatos que hablaban de jugadores y hazañas imborrables: “Me siento feliz de haber dado este paso, que es el desafío más grande de mi vida”, dice sentado en su oficina de Recoleta, y no puede evitar que la voz se le quiebre y los ojos se le humedezcan.

Enrique Sacco, sonriente, en sus oficinas del barrio de Recoleta

Egresado del Círculo de Periodistas Deportivos, la trayectoria de Sacco fue creciendo desde la cobertura periodística en los vestuarios hasta la conducción de La Oral Deportiva durante una docena de años. Más tarde saltaría a la gestión gerencial, ya sea en cadenas internacionales de televisión como ESPN Disney y TNT Sports, en la Superliga Argentina de Fútbol y hasta en Sportivo Barracas, club que trasladó a Bolívar, su ciudad natal, lo vistió de rojo y con el que se dio dos gustos: ascender de Primera D a la C y lograr que su ídolo, Ricardo Bochini, jugase un partido oficial a los 52 años.

-Me considero un tipo del ecosistema del fútbol. Debe haber muy pocas personas que hayan pasado por todos los estamentos.

-El último ganador de una elección en Independiente también es periodista y no le fue nada bien.

-No me gustan las comparaciones, y tengo todos mis respetos por Fabián Doman, pero a mí nadie me puede decir que no vengo del fútbol. Voto por el Balón de Oro, escribí un libro sobre fútbol que todavía hoy tiene vigencia, conozco a los dirigentes de AFA, a los de Conmebol, a los presidentes y vicepresidentes de todos los clubes. Y además tengo años de gestión. En dos clubes que fueron campeones, en empresas globales de las más importantes del mundo para decidir derechos y políticas deportivas, en la Superliga, donde introdujimos un montón de ideas que modificaron para bien el fútbol argentino. Estoy convencido de que tengo los fundamentos para armar un nuevo Independiente. Mirá, en el fútbol hay quien quiere ser director técnico o número 9; yo amo la gestión.

Quique Sacco, frente al espejo: un hombre de gestión

-La que llevaste a cabo en Barrancas es muy poco o nada conocida. ¿Por qué la unión con una universidad?

-Porque el objetivo es brindarles la opción de adquirir mayor educación a los chicos del club. Por un lado, porque a los que no se les dé el camino del fútbol encontrarán la posibilidad de desarrollarse y ser mejores personas. Y por otra parte, porque si mejorás la capacidad de pensamiento y de análisis, vas a ser mejor futbolista.

-El club nació en la Universidad de Belgrano [UB]; ahora está con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo [UMET], la casa de estudios del SUTERH, el sindicato de encargados de edificios que dirige Víctor Santa María, que es peronista; y el actual presidente es Alex Campbell, senador del PRO en la provincia de Buenos Aires. Políticamente es todo un cóctel.

-Sí, la idea comenzó con la gente que estaba en la UB, pero al poco tiempo hubo un cambio de autoridades y la UMET nos abrió la puerta. Nos dio el esponsoreo y becas para estudiantes universitarios, terciarios y para los que tienen que acabar el secundario. Alex llegó poco después, le interesó el proyecto y se sumó. Es un club que está exento de circunstancias políticas o de factores de poder.

-¿Cuál es tu función actual en Barrancas?

-Ser hincha. Solo lo presidí al principio y después no tuve más cargos.

Apasionado de la gestión deportiva, tiene proyectos innovadores para Independiente

-Ahora querés ser presidente de otro club donde las últimas gestiones tuvieron muy diversos sesgos políticos [Hugo Moyano y Néstor Grindetti].

-A ver, yo sé lo que piensan de mí. Me asocian con la política [N. de la R.: está casado con María Eugenia Vidal, dirigente del PRO y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires]. Yo no tengo ni tuve nunca nada que ver con la política. No quiero ser presidente de Independiente ni por la política ni por interés personal. Ya hubo demasiada política nacional en el club. Lo hago por la gloria, por hacer las cosas bien, por comprometerme, porque tengo la misma tristeza y la misma bronca que todos los socios y los hinchas y quiero cambiar la historia de frustraciones que venimos sufriendo.

-En el debate de sociedades anónimas sí o no, ¿dónde te parás? Hay quienes creen que el hecho de haber sido gerenciador de Barracas Bolívar te acerca a las SAD.

-Firmé ante escribano un compromiso absoluto de que Independiente no va a ser una SAD. Porque además creo que no lo necesita, tiene las posibilidades de transformarse y mejorar siendo el club que ha sido toda la vida. Hay que romper con el pasado, cambiar la gestión y trabajar con gente que esté comprometida 24/7. Tenemos una agrupación que no nos condiciona en los nombres, entonces fuimos a buscar profesionales con perfiles idóneos en cada una de las áreas, y a través de la firma de un acuerdo de confidencialidad conseguimos el financiamiento necesario para tener respaldo económico a partir del primer día. Recién cuando tuvimos todo eso decidimos dar el paso.

-¿Cuál va a ser la prioridad en caso de triunfo?

-El fútbol, desde el profesional hasta los infantiles. La fábrica está ahí, son las divisiones inferiores, es fundamental potenciar el scouting, en nuestra zona de influencia y en todo el país. Independiente hoy no tiene dinero para cubrir todo lo que hay para mejorar. No dejaremos caer nada, pero tampoco se trata de repartir miseria, y el fútbol es la clave para conseguir que crezcan los ingresos, permitirnos ajustar la economía y que el dinero pueda ir derramando hacia el resto del club.

Enrique Sacco asegura que Independiente no se convertirá en una SAD

-¿Quién estará a cargo del fútbol?

-Tenemos un director deportivo trabajando para decidir la gente que ocupará los demás cargos, como el entrenador de la primera y el de las categorías formativas, pero no vamos a dar nombres. Queremos respetar al cuerpo técnico y a los jugadores que están ahora en el equipo, y que ojalá sean campeones o logren la clasificación para una copa continental.

-Recién arranca la campaña, pero surge la sensación de que habrá discursos y propuestas parecidas entre casi todas las candidaturas.

-Puede ser que sea así. Los que no son iguales son los equipos y el conocimiento de quienes toman las decisiones. Ahí está la diferencia y esa es la base de nuestro convencimiento. Estamos seguros de que podemos recuperar a Independiente y devolverlo al lugar que le corresponde.