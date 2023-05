Racing fue multado por Conmebol en 100.000 dólares a raíz de un episodio de racismo frente a Flamengo

escuchar

Racing recibió este miércoles una multa de 100.000 dólares por parte de Conmebol por cantos racistas de hinchas del equipo contra Flamengo en un partido por la Copa Libertadores de América. El hecho ocurrió el 4 de mayo en Avellaneda, donde un simpatizante fue filmado por un par brasileño al que le hizo gestos racistas. La Confederación Sudamericana de Fútbol no solamente aplicó la multa sino que también advirtió que frente a una repetición de la situación se procederá a otro tipo de sanciones.

Racing es el segundo club que disputa la Libertadores y recibe una sanción en la temporada por esa razón, luego de Nacional, de Uruguay. Fanáticos de la Academia profirieron gritos discriminatorios contra hinchas y jugadores de Flamengo en aquel partido, que terminó 1-1 por los goles de Gabriel Barbosa y Nicolás Oroz. A Nacional, en tanto, le cupo la multa tope de 100.000 dólares y una más, de 10.000 dólares, porque hinchas del Bolso mostraron bananas e hicieron gestos de monos contra Inter en Porto Alegre, el día anterior, 3 de mayo, también por la Copa. Además, Conmebol advirtió al club uruguayo que se expone a una multa de 400.000 dólares en caso de que se reiteren los hechos.

Flamengo, uno de los clubes brasileños cuyos jugadores y simpatizantes son vituperados por simpatizantes rivales de otros países. LA NACION/Mauro Alfieri

La entidad del fútbol sudamericano endureció en 2022 las sanciones por los casos de racismo, elevando los montos de 30.000 dólares a un máximo de 100.000. Con la consigna “basta de racismo”, lanzó hace en mayo de 2022 una campaña de concienciación. “Conmebol no acepta actos de racismo. Los mismos no tienen cabida en el fútbol sudamericano”, manifestó entonces la organización.

El tema volvió a la exposición pública el domingo, con el caso de Vinícius Júnior, de Real Madrid, hostigado por hinchas de Valencia en la liga española, y con el lamento público de Hugo Rodallega, de Independiente Santa Fe, tras la visita de este martes a Gimnasia en La Plata por la Copa Sudamericana. El gremio de futbolistas de Colombia, Acolfutpro, exigió a Conmebol “que se investiguen estos hechos y se apliquen sanciones ejemplares contra estos individuos que menoscaban la dignidad de las personas”. Consecuentemente, la entidad repudió la ofensa contra Rodallega y abrió un expediente al respecto.

Jesús Valenzuela expulsa a Gabriel Hauche, de Racing, en el partido con Flamengo; Conmebol quiere sacarle tarjeta roja al racismo en los estadios sudamericanos. LUIS ROBAYO - AFP

La dirigencia de Gimnasia se pronunció sobre el hecho este miércoles. “Nosotros, como institución, repudiamos cualquier acto puntual e individual que haya ocurrido contra el jugador”, aludió a Rodallega el vicepresidente, Juan Pablo Arrien, que indicó que el club intenta identificar a quienes insultaron a los jugadores del conjunto colombiano. “No solamente pasa en Europa”, admitió el directivo tripero, aludiendo al caso Vinícius.

Entre numerosos episodios ocurridos en los últimos años en Sudamérica, mayoritariamente contra brasileños y colombianos, tres hinchas de Boca Juniors fueron detenidos en 2022 en San Pablo por gestos racistas contra público de Corinthians, poco después de que uno de River, en el Monumental, se mofara de la parcialidad de Fortaleza mostrando y masticando una banana.

Lo futbolístico

La delegación de Racing regresó a Argentina tras el 2-1 de este martes sobre Aucas en Ecuador, por el grupo A de la Copa Libertadores, que lo dejó muy cerca de obtener la clasificación para los octavos de final. El plantel reanudará las prácticas con miras al compromiso de este domingo como visitante frente a Defensa y Justicia, por la 18ª fecha de la Liga Profesional.

Maximiliano Moralez tiene poco protagonismo en Racing, pero fue la figura en el 2 a 1 sobre Aucas en Ecuador.

En el certamen local la Academia pasa por un muy mal presente, en el que obtuvo 1 punto de los últimos 21 disputados, que puso dudas sobre la permanencia de Fernando Gago como entrenador. “El presidente [Víctor Blanco] y Gago se sienten muy seguros; nosotros los apoyamos siempre, tratando de sacar buenos resultados. En la Liga no estamos teniendo lo que creemos podemos tener, que es pelear más arriba. Se dan las cosas así. Pero en la Copa estamos cerca de clasificarnos”, comentó Maximiliano Moralez, una de las figuras en el triunfo en Quito.

Según Moralez, Fernando Gago se siente "muy seguro", al igual que el presidente de Racing, Víctor Blanco. LA NACION/Mauro Alfieri

El atacante de 36 años tiene poca participación en el equipo, pero no pierde la motivación. “Uno siempre esta preparado para jugar, a disposición para estar y sumar cuando toca. Me sentí bien, muy cómodo, y el resultado ayudó para seguir adelante”, apuntó Moralez, que completó el partido de la cuarta fecha del grupo A. “Creo que el triunfo fue justo. Manejamos bien la pelota, pasamos la línea media de Aucas y la presión que impuso. Nos favoreció marcar un gol temprano; eso fue fundamental”, añadió el ex futbolista de Vélez y New York City al tanto de Nicolás Reniero a los 2 minutos. En la zona Racing suma 10 unidades en 4 encuentros, Flamengo tiene 4 en 3, Ñublense (Chile) cosechó 3 en 3 y Aucas sacó 3 en 4.

LA NACION