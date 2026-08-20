Racing le ganó a Belgrano y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing logró un triunfazo ante Belgrano, al que superó 1-0 para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Boca o Vélez. En un duelo crucial para el agitado presente que vive, la Academia celebró por el gol de Tomás Conechny y tuvo varios puntos altos en San Luis, donde el final terminó con la bronca del Pirata por un abrupto final marcado por el árbitro Sebastián Zunino.

Farmear aura es el término de moda en estos días. Tendencia en las redes sociales, alude a las “batallas” en las que pibes (y no tanto) se ponen frente a frente en las plazas, donde hacen gestos que presumen quién tiene más carisma, magnetismo o presencia ante los demás. Si la exótica frase y novedosa escena se aplicara a los equipos de nuestro fútbol, Racing profundizó en el último tiempo la pérdida del aura ganadora que lo había caracterizado en años de gloria y competitividad permanente.

Belgrano y Racing protagonizaron un reñido partido en San Luis, por la Copa Argentina Club Atlético Belgrano

Por eso ante Belgrano, un muy buen equipo lleno de jugadores de pulida técnica y experiencia que además juega liberado por haber sido campeón en mayo, la Academia necesitaba imperiosamente de una actuación que le devolviera las sensaciones positivas que antes eran parte de su ADN. Con tres derrotas consecutivas sobre la espalda, con el agravante de haber combinado en ellas producciones flojísimas y/o errores inexplicables de sus futbolistas, el cruce con el Pirata constituía un duelo de alto riesgo.

El gol de Racing

¡RACING ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 4', Conechny puso el 1-0 ante #Belgrano en los octavos de final de la #CopaAregntinaEnTyCSports. pic.twitter.com/fD27Dwi8sG — TyC Sports (@TyCSports) August 19, 2026

Y, en esas circunstancias, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda logró un triunfazo por distintos motivos: la urgencia; el microclima que iba más allá de lo estrictamente futbolístico; la valía del rival y la forma en la que consiguió el 1-0 definitivo. En un muy buen partido, con mucho ritmo y la propuesta ambiciosa de ambos lados (en el primer tiempo hubo apenas dos infracciones en total), Racing pisó fuerte desde la presencia como titulares de Leonel Pérez y Gastón Lodico, sus últimos dos refuerzos.

Pérez, que llegó desde Gremio, fue el dueño del medio campo, ya que tocó con criterio en cada ocasión, mostró agresividad para recuperar y siempre estuvo bien ubicado; mientras que Lodico partió desde la izquierda y motorizó los avances de la Academia y también fue rueda de auxilio cuando Belgrano tenía la pelota. De hecho el ex Instituto fue el que impulsó el gol tempranero de Racing, ya que presionó a Morales, le quitó la pelota y tiró una pared con Adrián Martínez, cuyo desborde terminó con un centro a la cabeza de Tomás Conechny, quien puso la pelota contra el primer palo de Thiago Cardozo.

Racing superó con un marcador ajustado a Belgrano y en la próxima etapa de la Copa Argentina se medirá con Boca o Vélez Racing Club

El partido también tuvo un plus para la Academia de una punta a la otra: Maravilla Martínez, cuya irresponsabilidad había dejado a Racing con 10 ante Argentinos a los 20 minutos en La Paternal, donde pegó un codazo a Kevin Gutiérrez, volvió a ser el delantero insoportable para los defensores y de permanentes descargas para sus compañeros. Y Facundo Cambeses, quien en los últimos encuentros no otorgaba esa sensación de seguridad que había brindado cuando le ganó el puesto al mismísimo Gabriel Arias durante 2025, tuvo intervenciones fundamentales.

Con 15 minutos iniciales de altísimo nivel, la Academia generó situaciones y hasta estuvo cerca de ampliar la ventaja, como cuando Ulises Ortegoza pisó el área y, tras un pase de Maravilla, sacó un bombazo que estrelló la pelota contra el poste. El dominio académico se vio en debate cuando Belgrano logró hacer pie, por lo que el encuentro se volvió de ida y vuelta, con emociones y mucha fluidez. Cambeses, entonces, apareció en toda su magnitud para sacar a puro reflejo un rechazo de Ezequiel Cannavo que se había desviado en Lucas Passerini y estuvo a punto de clavarse contra el primer palo.

Emiliano Rigoni y Juan Velázquez, por derecha e izquierda respectivamente, empezaban a imponerse al llegar con profundidad y buscar al siempre difícil de marca Passerini, cuya capacidad para cubrir la pelota con el cuerpo era un desafío extra para el juvenil Mateo Martínez y el experimentado Marcos Rojo. Los zagueros albicelestes, más allá de la exigencia de los demandantes delanteros rivales (en el segundo tiempo entró Nicolás Fernández), completaron una buena presentación.

En el segundo tiempo, cuando Belgrano ya había sumado al equipo a Lucas Zelarayán en lugar de Francisco González Metilli, la Academia se replegó más cerca de Cambeses, quien respondió con solvencia cada vez que fue exigido, como cuando Uvita Fernández quiso romperle el arco y se topó con una volada del arquero. Racing no pudo liquidar y por eso en el final hubo sufrimiento y, también, una dosis de polémica.

A los 46, un centro punzante de Ramiro Hernandes fue buscado por Uvita Fernández, quien no tocó la pelota pero hizo un movimiento que influyó en el movimiento de Cambeses, quien no llegó al balón y lo vio ingresar contra el palo derecho. El línea cobró automáticamente posición adelantada del delantero, pero desde el VAR aportaron suspenso durante más de tres minutos, hasta sancionar posición adelantada.

Belgrano fue a la carga, pero Sebastián Zunino dio el final cuando iba a buscar un centro Thiago Cardozo, quien explotó contra el juez y vio la tarjeta roja. Racing, después de tanto padecimiento, logró algo de alivio y sigue con vida en la Copa Argentina, la vía más propicia por la que puede aspirar a la Copa Libertadores del año que viene.