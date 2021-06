Racing tiene un problema central: ningún N° 5 convence a Pizzi y encima perderá al Chelo Díaz

En los 25 partidos que lleva como entrenador de Racing , Juan Antonio Pizzi se encontró con problemas repetidos a lo largo de su ciclo. Uno de ellos fue la posición de volante central, uno de los puestos clave de cualquier equipo. Hasta ahora Pizzi probó con seis jugadores : Nery Domínguez, Leonel Miranda, Kevin Gutiérrez, Julián López, Aníbal Moreno y Mauricio Martínez. Ninguno convenció, tan solo Martínez, a quien el cuerpo técnico consideraba en principio como zaguero, terminó por afirmarse en el puesto en los últimos partidos.

El nombre que más pesaba en esa posición miró todo el semestre desde afuera: Marcelo Díaz, un viejo conocido de Pizzi, un hombre que logró meterse rápido en el corazón de los hinchas de Racing cuando llegó en 2018. “Es uno de los 10 mejores mediocampistas centrales del fútbol sudamericano”, lo definió el técnico al llegar a Avellaneda, con la intención de zanjar una polémica que arrastraban desde que fue seleccionador de Chile: fue Pizzi quien lo sacó de la lista de la Roja en su momento, después de un error en la final de la Copa de las Confederaciones 2017, ante Alemania. El DT, al llegar, imaginaba un mediocampo con el ex Hamburgo y Celta de Vigo adentro. Pero no pudo ser.

Lolo Miranda jugó algunos partidos como volante central, pero para Pizzi es "interior". FOTOBAIRES

Más allá de aquella frase, los caminos no se reencontraron en Avellaneda. Díaz quedará libre a fin de mes porque no hubo acuerdo económico con la dirigencia para renovar un contrato que incluía una fuerte baja salarial y algunos asteriscos de acuerdo a la recuperación del mediocampista de su lesión. El futuro del Chelo, aseguran desde Asunción, estará en Libertad de Paraguay. Su último partido con la Academia fue el 1° de noviembre de 2020, ante Atlético Tucumán. Luego vino una intervención en el menisco de su rodilla derecha, con una recuperación que llevó más de lo esperado. Las consecuencias del contagio del Covid-19 en marzo y un viaje a Chile por el fallecimiento de su suegro estiraron el regreso, que al final nunca se dio.

Sin la ilusión del retorno de Díaz, a Racing le queda un problema enorme en la mitad de la cancha. Sobre todo porque el chileno dejó la vara muy alta. Cuando llegó a Racing en agosto de 2018 le alcanzaron un par de partidos para terminar con una tradición de mediocampistas centrales que llevaba décadas en la Academia. Su estilo es opuesto al de Pablo Michielini, Adrian Bastía, Agustín Pelletieri o Ezequiel Videla, por citar algunos apellidos que también se ganaron ovaciones en esa porción del campo. Además de sus toques, Díaz contagió con su mentalidad ganadora: perdió solo 5 partidos de los 49 que salió a jugar con la camiseta de Racing. Y, claro, quedará en la memoria por aquel gol agónico contra Independiente, cuando la Academia jugaba como nueve. Lo que se dice un futbolista con estrella.

Juan Antonio Pizzi, preocupado por el puesto de volante central; pretende un refuerzo en esa zona para Racing Fotobaires

Además de no contar con el ancho de espadas que todavía tenía guardado en el mazo, Pizzi tampoco contará en ese puesto con Julián López y Kevin Gutiérrez, los dos juveniles que habían sido opción en el primer semestre. Ninguno de los dos viajó a la pretemporada en Santiago del Estero, en una limpieza que incluyó a otros nombres de peso como Lucas Orban, Alexis Soto, Lorenzo Melgarejo y Héctor Fértoli. La idea con Gutiérrez es cederlo para que sume minutos en otro club. López, que no viajó porque aún no llega a un acuerdo para renovar su contrato, también podría seguir ese camino si finalmente su situación contractual se destraba.

Por sobre el puesto de delantero central, el del 5 es la posición donde apuntan los cañones del manager Rubén Capria para conseguir un refuerzo. A 20 días del primer partido de octavos de final ante San Pablo no hay avances firmes. “Estamos viendo en el mercado. En el fútbol argentino es muy difícil este tipo de negociaciones porque las posibilidades económicas son mejores en otros países que en Argentina”, explicó Pizzi y justificó la decisión de bajar del viaje a Santiago del Estero a nueve jugadores porque “tienen la necesidad de jugar y acá no iban a tener los minutos que necesitan para progresar en sus carreras”.

Aníbal Moreno ante Edwin Cardona; el ex Newell's es más volante ofensivo que N° 5, aunque Pizzi debió utilizarlo en esa zona algunos partidos en Racing Pool Argra - La Nación

Más allá de las buenas noticias del regreso del capitán Lisandro López y de la recuperación de Benjamín Garré, a Pizzi le preocupa que aún perdura el interrogante en uno de los puestos clave. A Miranda y a Moreno los considera mediocampistas internos, que pueden llegar a ocupar la posición de número 5 ante una urgencia, como ocurrió en el primer semestre. Y Martínez parece la única opción natural en ese puesto, más allá de que el cuerpo técnico lo tenía catalogado como zaguero. El ex Rosario Central se consolidó en el tramo final de la Copa de la Liga, cuando Racing encontró la solidez en su arco.

Mucho antes de ser el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo fue un mediocampista que marcó una época del fútbol argentino. Casualidad o no, sus ayudantes de campo actuales también jugaban como 5: Mariano Herrón y Leandro Somoza. Tiene pergaminos para hablar del tema. “Jugar sin 5 es muy difícil. A mí siempre me dijeron que el medio era el motor del equipo: ayudaba a los defensores y asistía a los delanteros. Vos tenés un buen medio campo y tenés equipo. El medio es el equilibrio, el punto neurálgico”, dijo en 2017 al diario La Capital de Rosario.

En Termas de Río Hondo, Racing realizará la parte más física de la pretemporada y jugará un amistoso ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El miércoles próximo, cuando regrese a Avellaneda, el choque del 13 de julio contra San Pablo por la Copa Libertadores , el gran objetivo del año, ya estará a la vuelta de la esquina. Las dudas alrededor del puesto de mediocampista central, sin embargo, serán las mismas que a comienzos de junio, cuando perdió la final con Colón y se terminó el semestre.