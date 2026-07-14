Racing vs. Defensa y Justicia, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

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El encuentro de 16vos de final entre la Academia y el Halcón de Florencio Varela está programado para este jueves a las 18.45 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes
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Racing y Defensa y Justicia se enfrentan este jueves en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a octavos y se cruzará con Belgrano, que dejó en el camino a Gimnasia de Jujuy por penales. El partido está programado para las 18.45 (horario argentino) en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
La Academia avanzó de ronda tras derrotar a San Martín de Formosa por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, dejó en el camino a Chaco For Ever por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Aarón Molinas y Agustín Hausch (Imanol Enríquez puso en ventaja parcial al conjunto chaqueño).
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de noviembre del año pasado, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por 1 a 0 con un tanto de Duván Vergara. El historial es sumamente parejo, con cuatro victorias de los de Avellaneda, tres de los de Florencio Varela y nueve empates en 16 partidos.
Racing vs. Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber
- 16vos de final de la Copa Argentina 2026.
- Día: Jueves 16 de julio.
- Hora: 18.45 (horario argentino).
- Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Racing vs. Defensa y Justicia: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Quilmes, Buenos Aires, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.81 contra los 4.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.
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