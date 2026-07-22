Racing vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Clausura 2026 para Racing Club y Gimnasia de La Plata comenzará este viernes 24 de julio con el partido que protagonizarán entre sí en el estadio Cilindro de Avellaneda. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto local con una cuota máxima de 1.82 contra 5.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.34.

La Academia arrancó el ciclo del entrenador Juan Pablo Vojvoda con una goleada sobre Defensa y Justicia 4 a 1 en la Copa Argentina y anhela ser protagonista en el segundo semestre después de una primera mitad de año en la que estuvo lejos de las expectativas porque fue eliminado en cuartos del Apertura y quedó afuera de la Copa Sudamericana en la primera etapa.

El conjunto de Avellaneda sumó cuatro refuerzos a su plantel: el delantero Lautaro Díaz (a préstamo desde Cruzeiro), el lateral izquierdo Alfonso Espino y los volantes Ulises Ortegoza y Matías Kranevitter. Su rival, en tanto, solo dos: el arquero Harlen Castillo (libre desde Atlético Nacional de Colombia, donde fue Franco Armani) y el delantero Lucas Janson (a préstamo desde Boca).

Ignacio Fernández es uno de los referentes que tiene Gimnasia de La Plata Fotobaires / Nacho Amiconi

El Lobo, en tanto, hizo un buen Torneo Apertura y llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que lo eliminó River en el Monumental. Su temporada es más que aceptable porque continúa en la Copa Argentina -jugará octavos de final vs. Riestra- y necesita sumar puntos para seguir en la pelea de la Tabla Anual por acceder a algún campeonato internacional -Libertadores o Sudamericana- del año próximo.

Ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha del Torneo Apertura en el Bosque y ganó Gimnasia 2 a 1 con goles de Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres. Tomás Conechny descontó para Racing sobre el final.