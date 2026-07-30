Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La tercera fecha del Torneo Clausura 2026 se disputará desde el próximo sábado, sin que aun haya terminado la segunda, y uno de los encuentros que se disputarán en esa jornada será el de Racing vs. Tigre, por el Grupo B. El cotejo está programado a las 20.30 en el Cilindro de Avellaneda y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará Yael Falcón Pérez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.05 contra 4.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.04.

La Academia tuvo un buen arranque de certamen con un triunfo sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 como local y un valioso empate frente a Central en Rosario 0 a 0, con los que suma cuatro puntos y se ubica entre los líderes de la zona. Desde que Juan Pablo Vojvoda asumió la dirección técnica está invicto porque, además de los partidos mencionados, enfrentó a Defensa y Justicia en la Copa Argentina y le ganó.

Por estas horas el plantel podría quedarse sin Santiago Sosa, quien podría seguir su carrera en Vasco Da Gama de Brasil. En caso de concretarse la venta, el equipo perderá a su capitán y una pieza clave en los últimos años con Gustavo Costas como entrenador.

Santiago Sosa podría dejar Racing para continuar su carrera en Vasco Da Gama Rodrigo Valle - Getty Images South America

El Matador, por su parte, jugará la tercera fecha antes que la segunda porque su partido vs. Belgrano de Córdoba se programó para el 5 de agosto a raíz de que el martes pasado recibió a Nacional de Uruguay por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 y cayó 2 a 1, pero avanzó a octavos gracias a la victoria que logró de visitante 3 a 0.

El único cotejo que disputó en el Clausura fue en la jornada inaugural vs. Estudiantes de Río Cuarto y perdió 1 a 0. Al igual que su rival de turno, puede quedarse sin una pieza importante como la es el goleador David Romero, quien está en el radar de Boca y de varios clubes de Europa que pretenden comprarlo.

Ambos equipos se enfrentaron en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y ganó Tigre 3 a 1 en Victoria con goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo Martínez. Gabriel Rojas igualó transitoriamente para Racing.