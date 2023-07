Racing y San Lorenzo, iguales en un clásico caliente y con muchas críticas para el árbitro Mastrángelo

escuchar

La noche caliente de Avellaneda dejó a los dos equipos con gusto a poco. A Racing, porque no pudo aguantar la ventaja en un partido que parecía estar a su favor. Y a San Lorenzo, porque el punto en el 1-1 no le sirve para sostener hasta el final la pelota por el campeonato, que empieza a decantar para River.

Más allá de lo disputado de un partido en el que se peleó cada pelota a lo largo y a lo ancho del campo, la temperatura de la noche tuvo por responsable al árbitro Hernán Mastrángelo, que no supo llevar las riendas de un encuentro caldeado. El clima tenso se trasladó incluso a los bancos, donde hubo constantes interacciones para recriminar la tarea del árbitro. A Fabián García, uno de los ayudantes de Rubén Insúa, una de esas protestas le valió la tarjeta roja. Como no tomó la misma actitud con los ayudantes de Gago, hubo un cruce de banco a banco de los dos técnicos. También cierta recriminación porque la Academia demoraba la reanudación del juego. Las pelotas no aparecían. El único que pareció frío en medio de ese lío fue Adam Bareiro, que no falló en el área chica para marcar el 1 a 1 final.

Mastrángelo expulsa a Pérez por doble amonestación; el árbitro fue protagonista Fotobaires

Cuando parecía que San Lorenzo podía ir con todo en busca de los tres puntos que lo devuelvan a la pelea por la cima de la tabla, Insua dio un mensaje. Adentro el zaguero Gastón Campi, afuera el wing Iván Leguizamón. Sobre el final del primer tiempo, cuando Racing quedó con 10 jugadores, la modificación había sido contraria: ingresó el hábil Gonzalo Maroni y salió el central Gonzalo Luján.

La ventaja para la Academia la había marcado Gabriel Hauche, en una jugada que tampoco estuvo exenta de polémica, con cierta demora en el VAR para convalidarla. El delantero, que está cerca de cumplir los 37 años, entregó un aporte vital para esta recuperación que lleva Racing en el último mes. En los últimos siete partidos, marcó cinco goles: ante Banfield, Vélez, Ñublense, Colón y, ahora San Lorenzo. Le duró poco esa felicidad al Demonio: a los 39 minutos del primer tiempo fue a disputar una pelota que ya no estaba en juego contra Gastón Hernández y luego de tocar el balón pisó al defensor azulgrana. Con la ayuda del VAR, Mastrángelo le mostró la roja.

Hauche se va expulsado, después de un pisotón sobre un rival Fotobaires

Si en agosto pasado, en el último antecedente en este mismo estadio, el equipo de Rubén Insua había sacado sus credenciales de equipo serio con un gran triunfo por 2 a 1 ante los de Gago, esta actuación también muestra sus falencias. O no encontró las herramientas, o no tuvo la decisión para asumir el protagonismo en este campeonato.

Para la Academia, también la medida ante un buen equipo le entrega sensaciones encontradas. Se recuperó Racing, después de una larga racha de ocho derrotas. Pero no le alcanza para ser un equipo confiable: cuando San Lorenzo quedó con diez hombres, el partido ya parecía cerrado. Sin embargo, el goleador azulgrana apareció sin marca para empatar el partido, delante de Arias. De algún modo, este 1 a 1 los define.

Lo mejor del partido

Para ambos equipos la jornada había comenzado mucho antes de que Mastrangelo pitara el inicio del juego. Cerca del mediodía, en Paraguay, la Conmebol sorteó las llaves que se vendrán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, acaso los objetivos principales que se pusieron Racing y San Lorenzo al comenzar este año.

El bolillero le trajo buenas noticias a la Academia, o al menos les evitó los grandes nombres que había en el copón de los segundos, como River y Flamengo. Atlético Nacional de Medellín es un equipo con tradición y nombres, pero a priori parece ser un cuadro contra el que los de Gago pueden hacer pie. En un cierre de torneo que va al mismo ritmo que el mercado de pases, el cuerpo técnico monitorea por igual ambos frentes.

Fernando Gago pidió varios refuerzos para Racing Fotobaires

Ante San Lorenzo, Agustín Almendra, el mediocampista de 23 años que llega libre de Boca, siguió desde un palco del Cilindro el partido de sus nuevos compañeros. Además de Almendra y Guillermo Enrique, el lateral que está a una firma de llegar desde Gimnasia, Gago pretende tres nombres más para aprovechar los cinco cambios que permite Conmebol en la lista: un zaguero, un mediocampista ofensivo y un delantero veloz.

Por el lado del Ciclón, el sorteo fue menos amable. Si superan el cruce ante Deportivo Independiente Medellín, deberán medirse en octavos de final de la Sudamericana ante San Pablo. Nada menos. Pero los de Insua aún mantienen la expectativa de qué ocurrirá en este tramo final del campeonato. Los ojos aún están puestos en el partido del próximo sábado ante River, en el Nuevo Gasómetro.

Hauche define ante la salida de Batalla, fue el 1-0 parcial para Racing Fotobaires

Más allá de lo que ocurra en el mercado de pases, Racing y San Lorenzo demostraron que necesitán mejorar de cara a la aventura internacional de cada uno en este segundo semestre que se viene. Se jugó como una final. Se metió como un partido clave. Pero no ganó ninguno.