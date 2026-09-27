El golazo olímpico de Racing a Boca y la “instrucción” del hincha indicándole a Gastón Lodico cómo patear

El mediocampista de Racing Gastón Lodico quedará en la historia “académica” luego del golazo olímpico que marcó ante Boca este domingo por los cuartos de final de la Copa Argentina, poco antes de los 20 minutos del primer tiempo. Pero el futbolista no fue el único que se llevó el protagonismo de la jugada. La transmisión oficial captó el momento en que un hincha blanquiceleste “le marcó” al deportista cómo debía patear el córner.

Se sabe que todos los partidos decisivos pueden ganarse por “detalles”. Hasta los hinchas lo hablan en los estadios o en las charlas de café. Pero resultó curioso cómo la cámara tomó el momento justo: con su mano izquierda haciendo un gesto cerrado, y con el acrílico de por medio, el simpatizante intentaba mostrarle a Lodico cómo podía ejecutar el tiro de esquina, aunque el futbolista solo miraba hacia el área chica de Boca.

¡RACING SE PONE EN VENTAJA!



Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Tal vez, el hincha racinguista recordaba que en ese mismo arco, y desde exactamente ese córner, Ángel Di María también le había convertido un gol olímpico a Leandro Brey –que hoy juega de titular, ya que Álvaro Montero fue convocado por la selección de Colombia– en el empate 1-1 entre ambos clubes hace poco más de un año. Boca llegaba mejor a este partido y el único cambio (obligado) que había realizado Rodolfo Arruabarrena había sido en el arco justamente, por la convocatoria de Montero a su selección.

En la semana se había instalado la duda por los pasillos de la Bombonera: ante la ausencia de Montero, ¿atajará Brey o el Vasco le dará una chance a Javier García? Al final apareció como titular Brey.

La pegada de Di María, por su perfil, había sido del otro lado (con zurda, desde la derecha) pero fue sobre el mismo arco del que lo hizo este domingo Lodico. Y el balón ingresó también por el segundo palo, superando el esfuerzo del arquero de Boca. El exInstituto, reconocido hincha de Racing, había llegado como refuerzo en el último mercado de pases y era valorado por el DT Juan Pablo Vojvoda, pero todavía era mirado de reojo por los hinchas de la Academia, en su mayoría disgustados por las incorporaciones y ventas que había resuelto el presidente Diego Milito.

El gol olímpico de Di María a Brey

Boca comenzó siendo más punzante durante los primeros minutos del partido que se juega en el estadio de Rosario Central hasta que Racing aprovechó ese tiro de esquina, que ocurrió a los 19 minutos. Tras el gol, el conjunto académico tomó más control de la pelota y el momento de mayor tensión lo tuvo cuando el arquero Facundo Cambeses se lució con una gran atajada ante un remate desde afuera del área de Leonel Flores.

Al finalizar la primera mitad del encuentro, el conjunto de Avellaneda le gana 1 a 0 al xeneize. El que obtenga la victoria jugará una de las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield.