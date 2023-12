escuchar

Gustavo Adolfo Costas ya había entrado en la historia de Racing mucho antes de su debut, el 16 de mayo de 1982, en una derrota por 2 a 0 ante Vélez. Costas fue la mascota del Equipo de José, un nene de tres años que se sumaba a la foto de la formación de los jugadores que sostuvieron un invicto durante 39 partidos en los que sostenían ese ritual de salir al campo con ese niño avellanedense de la mano. En aquel debut con 19 años, por la última fecha del Nacional 82, le dieron una tarea compleja: marcar a Carlos Bianchi. El Virrey hizo los dos goles del triunfo del Fortín. Pero Costas había cumplido con el sueño que perseguía desde prenovena. A ese estreno le siguieron otras 336 presencias, detrás de Natalio Perinetti el segundo jugador que más veces vistió la camiseta blanca y celeste en su historia. Capitán del equipo que consiguió el ascenso en 1985, campeón de la Supercopa 88, hasta jugó para Argentino de Mendoza como futbolista de la Academia, en una de las tantas rarezas que transitó entre los 80 y los 90.”Racing -lo resume él- es el amor de mi vida: lo viví como hincha, como jugador y como técnico en el peor momento de su historia”.

GUSTAVO COSTAS: "PARA MÍ ES UN SUEÑO VOLVER" 🗣️⚪🔵



El experimentado entrenador habló antes de firmar su contrato en la Academia, donde tendrá su tercer paso como DT. pic.twitter.com/YqFy2YTsp5 — TyC Sports (@TyCSports) December 15, 2023

Este viernes, hizo realidad su gran sueño y firmó contrato con la Academia. “Mantendremos la base del plantel”, fue lo primero que dijo antes de entrar en el Hotel Savoy, propiedad del presidente de Racing, Víctor Blanco, para acordar el vínculo.

En este fin de año de 2023, Costas siente que vivirá algo diferente: ser parte de un Racing ordenado. Si su infancia fue con la gloria de ser hincha del equipo campeón del mundo, luego le tocó ser la bandera y el estandarte de un cuadro que pasaba por las crisis más insólitas. “El club iba a desaparecer, no había dirigentes, estaban debajo de la cama. Yo iba a Olivos a hablar con el presidente Menem, con Ruckauf, íbamos a la Casa Rosada a pedir que no se rematara la sede. (…) Hasta la gente abrió una cuenta a mi nombre en el Banco Boston para ayudar a Racing, no querían hacerlo con el juez”, contó alguna vez el exdefensor, de 60 años, al periodista Diego Borinsky, en la clásica entrevista 100 x 100 de El Gráfico. Si vivió tantas malas, como un impensado amistoso en Chile, en 1999, para cobrar 10 mil pesos y poder reparar la caldera del vestuario local, también hubo de las buenas: el título de la Supercopa de la mano de Alfio Basile para poner fin a una sequía de 21 años sin vueltas olímpicas o un amistoso ante el Nápoli de Maradona, en Italia, ese mismo 1988.

Gustavo Costas, en brazos de Juan Carlos Rulli, cuando era un niño e ingresaba con el equipo a la cancha

Tras más de 15 años de distancia, ahora Costitas, como le decían en su época de futbolista, tendrá su tercer ciclo en el banco de Racing. El primero, su estreno como DT, fue en 1999: el club atravesaba la peor época de la quiebra y cada fin de semana debía ser autorizado por el juez Enrique Gorostiegui para jugar. En dupla con otra gloria del club como Humberto “Bocha” Maschio cumplieron con una buena campaña, con el mérito de haber apostado por algunos chicos del club como Adrián Bastía, Carlos Arano, Javier Lux y nada menos que Diego Alberto Milito, que tuvo su debut en ese período. “Dirigiendo Quinta y Sexta, lo miraba bastante a Diego, que estaba en Cuarta. Andaba muy bien, me gustaba. A los pocos meses agarré la Primera y pudo debutar, ya se notaba que tenía una categoría diferente”, relata.

La segunda chance le llegó en 2007, en el ocaso del gerenciamiento de Blanquiceleste S.A, ya presidida por Fernando De Tomaso. Ese ciclo fue flojo desde lo deportivo: los numerosos refuerzos que llegaron por pedido de Costas (Hilario Navarro, Domingo Salcedo, Erwin Avalos, Carlos Bonet, que venían desde Paraguay, entre otros) no rindieron y hubo algunos puntos críticos, como una derrota por 4 a 3 ante San Lorenzo tras comenzar tres goles en ventaja o una caída por 0-3 ante Huracán, que terminó en escándalo y trompadas.

En este caso, se encontrará con un club y un plantel distinto, aunque con un clima otra vez enrarecido. Si bien la Academia participará en un torneo internacional (Copa Sudamericana, en 2024) por décimo año consecutivo y sus cuentas están ordenadas, el clima en la mitad celeste y blanca de Avellaneda es caliente. La desilusión de la no consagración en el campeonato de 2022 y las sucesivas frustraciones que acumuló la era de Fernando Gago dejó un terreno áspero. Costas sabe que el amor que cosechó entre los hinchas que tienen más de tres décadas no será un escudo protector contra malos resultados. Pero está dispuesto al riesgo. Y evalúa que tiene un plantel para dar pelea en el fútbol argentino.

Gustavo Costas, durante uno de sus pasos por Racing

Si bien Costas nunca había sido una opción para Víctor Blanco a lo largo de esta década que lleva como presidente, entiende que en este contexto llegó el momento de darle la oportunidad a un hombre de la casa. Los más de dos meses que pasaron desde la salida de Gago y las largas semanas desde la primera reunión entre ambos expone que había algunas dudas entre los dirigentes. Pero eso ya es parte del pasado. Más allá de su amor por los colores, el entrenador busca que se lo valore por su CV. Fue campeón en cuatro ligas distintas de Sudamérica: Perú (Alianza Lima), Paraguay (Cerro Porteño), Ecuador (Barcelona) y Colombia (Independiente Santa Fe).

Gustavo Costas, con parte de su cuerpo técnico (los dos primeros son sus hijos), durante su ciclo en la selección de Bolivia

Su cuerpo técnico, aún a confirmar, será similar al que tuvo en su último paso como seleccionador de Bolivia. El ex mediocampista uruguayo Omar Pouso es su ayudante principal, su hijo Federico es el preparador físico y su otro hijo, Gonzalo, es videoanalista. Federico y Gonzalo son cuarta generación de una familia sellada por el celeste y el blanco. Curtido en los 80 y 90, el perfil como entrenador de Costas es el mismo que aprendió en esos años: es un DT cercano a los futbolistas, con una impronta de juego que se adapta al plantel de turno. “Tengo buen feeling con los grupos. Yo tengo una teoría: con un grupo fuerte y unido, podés pelearle a cualquiera. Y en todos los lugares donde estuve traté desde el primer día, además de los trabajos tácticos y del análisis del rival, de armar el grupo y estar unidos”. Una unión que en la Academia será necesaria para dar vuelta la página de un 2023 gris y empezar un 2024 con, como indicaba la ley futbolera de los 90, de la época de Costas, las cuatro patas de la mesa alineadas: dirigencia, cuerpo técnico, plantel e hinchas. Para Costas su ciclo inicia con una buena señal: el primer día de trabajo será el 27 de diciembre, una fecha especial para el hincha de Racing: en 2001 cortó con la mala racha de 35 años sin títulos locales y en 1985 regresó a Primera, en un equipo que estaba capitaneado por un tal Gustavo Adolfo Costas.

Temas Gustavo Costas