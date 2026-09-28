Juan Pablo Vojvoda deja de ser el técnico de Racing tras la agónica derrota frente a Boca

Juan Pablo Vojvoda deja de ser el entrenador de Racing. Era lo que se sospechaba tras la durísima derrota de la Academia por 3-2 ante Boca en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina, tras ir en ventaja por 2-0. Después de sufrir su séptima derrota en trece partidos dirigidos, el DT se había retirado del Gigante de Arroyito sin dar declaraciones y su ciclo hoy quedó sentenciado.

Este lunes se formalizará su salida y la dirigencia encabezada por Diego Milito pone en su lugar a Sebastián Romero, entrenador de la Reserva, que estará a cargo hasta tanto la Academia consiga a un DT que genere consenso.

La derrota de este último domingo en el Gigante de Arroyito fue la gota que rebalsó el vaso, en un contexto enmarcado por una pésima campaña en el Torneo Clausura, en el que el equipo marcha penúltimo en la zona B, con apenas 8 puntos. Hundido en la tabla anual (23°) y lejos de cualquier expectativa de meterse en las copas internacionales de 2027, la Academia atraviesa el peor momento de la presidencia de Diego Milito, quien considera agotado el ciclo del entrenador “institucional” que duró apenas 13 partidos. Así, Sebastián Romero, conductor de la Reserva, se hará cargo del plantel.

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