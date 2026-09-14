Juan Pablo Vojvoda sigue como DT de Racing (por ahora): las razones de una continuidad en plena crisis

En plena crisis, Juan Pablo Vojvoda dirige el entrenamiento vespertino de Racing de este lunes, después de haber tenido una reunión con Diego Milito, el presidente del club, y Sebastián Saja, el director deportivo. Pese a que el equipo sufrió su tercera derrota al hilo en el Torneo Clausura, en el que marcha último en la zona B, 24° en la tabla anual y con una racha de ocho fechas sin victorias, el director técnico manifestó su deseo de continuar al frente del plantel e intentar revertir el paupérrimo presente.

La presencia de Vojvoda y su cuerpo técnico al frente de la primera sesión de la semana no significa, paradójicamente, un respaldo en sí mismo: Racing no tiene -a esta hora- garantizado un reemplazo que considere potable para el orientador táctico de 51 años, quien apunta a dirigir el duelo entre la Academia y Sarmiento, el viernes a las 21.15, en Avellaneda.

Minutos antes de las 16, luego de una reunión de dirigentes que se desarrolló fuera de Avellaneda en las horas previas, el presidente, el director deportivo y el secretario general de Racing, Kevin Feldman, arribaron al Cilindro de Avellaneda, donde Milito y Saja se encontraron con Vojvoda para dialogar durante unos 20 minutos.

Torneo Clausura: Huracán vs. Racing Club Facundo Morales - FOTOBAIRES

El ex entrenador de Fortaleza, acompañado por su cuerpo técnico, había llegado más temprano para preparar la práctica posterior a la caída con Huracán, en demostración de seguir firme en lo que había expresado durante la madrugada en Parque de los Patricios: siente que puede dar vuelta la historia.

Racing no encuentra la salida y sufre mucho por los resultados. Está último en la zona B del torneo Clausura, con apenas 5 puntos, 24° en la tabla anual y sin señales de reacción.

Una nueva derrota en el estadio de Huracán había profundizado la crisis futbolística. Con la voz entrecortada, Vojvoda había cerrado su conferencia de prensa, tras que el equipo que dirige perdió por sexta vez en nueve fechas (lleva ocho sin victorias), con una reflexión en carne viva: “Todos dicen ‘bueno, dale, andate’. Yo no me siento que no sirvo. Les digo la verdad a todos acá en la cara, yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele, pero no siento que soy un entrenador que no sirva”.

La angustiosa sentencia del entrenador, que en el inicio de su alocución escuchó como Ricardo “Tati” Chao, un hincha infiltrado le gritó “tenés que renunciar”, argumentó porqué considera que no debe dar un paso al costado: “¿Qué querés, que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me siente bien y no veo un equipo que esté entregado. Son semanas duras, de muchas críticas, en algunos casos injustas o desmedidas. Pero también siento apoyos”.

Torneo Clausura: Huracán vs. Racing Club Facundo Morales - FOTOBAIRES

“Al técnico lo vieron fuerte, también al plantel. Los jugadores bancan su trabajo”, aseguraron dos altas fuentes de la dirigencia de Racing este lunes por la tarde a LA NACION, respecto a la decisión que tuvo en vilo a la mitad celeste y blanca de Avellaneda durante toda la jornada, ya que desde muy temprano se conoció que la directiva tendría una reunión para abordar la crítica situación y los pasos a seguir.

Los referentes del plantel, en varias ocasiones, dieron referencias positivas sobre la metodología de trabajo de Vojvoda y su cuerpo técnico. En ese sentido, hay futbolistas que coinciden con una de las sentencias que dio el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Huracán: “¿Cómo se sale de esto? Ganando. Necesitamos ganar y eso va a descomprimir. El equipo no está entregado y siento el apoyo de los jugadores”.

Una tormenta de incertidumbre arrasa todos los niveles del club, incluido a Diego Milito, el presidente cuyas decisiones tuvieron un alto impacto en una crisis futbolística sin fin. Después de echar a Gustavo Costas, a fines de mayo, el máximo dirigente había apostado por un “entrenador institucional”, tal como había catalogado a Vojvoda desde el día de su presentación, en junio, cuando planteó que el ex conductor de Fortaleza le daría competitividad al equipo y desarrollo a los juveniles del club.

Vojvoda, el elegido por Milito, y un inicio con malos resultados en Racing

En 11 partidos, Vojvoda apenas logró tres victorias, de las cuales dos fueron en la Copa Argentina, única vía que tiene Racing para aspirar a la clasificación a un certamen internacional. Demasiado poco para un club que tuvo asistencia perfecta a las copas en las últimas 12 temporadas, con la consagración en la Sudamericana 2024, la obtención de la Recopa 2025 y el arribo a las semifinales de la Libertadores del año pasado entre sus máximos hitos.

En los últimos tres encuentros, Vojvoda mostró señales de una confusión que antes no había exhibido, tanto en las variantes como en las elecciones de esquemas y protagonistas para distintos momentos de las derrotas con Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán. Cuando le preguntaron si cree que el plantel de Racing está a la altura de la camiseta, Vojvoda expresó que “si están en el club, por algo fueron elegidos para usar esta camiseta. Es una situación extrema, pero hay que salir a la cancha a jugar y pelearla”.

“Por ahora sigue”, se escuchó este lunes a la tarde por los pasillos del Cilindro de Avellaneda. La referencia para Vojvoda, un DT que encontró una nueva oportunidad en medio de la crisis.