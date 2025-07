La explicación de Nicolás Lamolina por la polémica en Racing-Barracas Central: “Las reglas hacen que el penal sea claro”

La Liga Profesional del segundo semestre apenas da sus primeros pasos y ya hubo una gigantesca controversia con el partido en que Racing perdió en el descuento ante Barracas Central por 1 a 0, en la primera fecha del torneo. El gol de penal a los 57 minutos del segundo tiempo, convertido tras un zurdazo cruzado de Rodrigo Insua, desató la furia en la noche del sábado en el Cilindro. Y el principal damnificado fue Gustavo Costas, técnico de la Academia, que fue expulsado y luego informado después de volverse loco por el fallo definitivo de Nicolás Lamolina.

¿Qué pasó? De manera agónica, Adrián “Maravilla” Martínez había descolgado un centro que lanzó Santiago Sosa y remató con un cabezazo cruzado para sentenciar el partido, cuando iban 49 minutos (el árbitro había adicionado cinco). Otro grito del goleador, que logró lo que parecía imposible a esa altura: vulnerar la defensa visitante en el epílogo. Sin embargo, el responsable del VAR, José Carreras, le informó a Lamolina que hubo un posible penal del goleador contra Facundo Bruera en el área de Racing, en la acción previa y tras un córner a favor de Barracas.

Increíble final en Avellaneda: Racing metió un gol en el último minuto, el árbitro retrotrajo la jugada y cobró penal para Barracas

El juez revisó la jugada y determinó que hubo falta, por lo que anuló el gol de la Academia y sancionó penal a favor de Barracas. Allí fue cuando el banco local estalló y saltó al campo de juego para reclamarle al árbitro por su decisión.

Más allá de que los árbitros no deben hablar tras los partidos por recomendación de la AFA, Lamolina realizó comentarios antes de abandonar el estadio de Racing y se defendió de las acusaciones: “Las imágenes son elocuentes. La dificultad está en el contexto, tanto por el tiempo que se estaba jugando -por encima de los 90 minutos-, y porque viene de un gol del otro equipo, el cual iba a ser analizado porque tenía una posible posición adelantada de Martínez”.

Y agregó: “Hay un penal imprudente, Bruera puntea el balón y Martínez lo termina impactando en la canilla con su pie. Entendemos que la decisión fue la correcta. Tenemos la tranquilidad de haber sancionado lo que creíamos que correspondía”.

El juez también explicó que no se trató de una disputa de la pelota y argumentó: “las reglas y consideraciones hacen que el penal sea claro”. Sobre este punto, agregó: “Dentro de la revisión pedí velocidad normal y ángulos amplios. Hay imprudencia. Martínez intenta jugar el balón, pero Bruera es el que anticipa y termina impactándolo”.

Según el reglamento, la imprudencia se refiere a acciones donde un jugador muestra falta de cuidado o consideración al disputar un balón, como ocurrió con Maravilla Martínez y Bruera en el área de Racing, situación de juego que precedió al tanto del conjunto local.

Un jugador actúa con imprudencia cuando no muestra la atención o consideración necesarias en la lucha por la pelota, lo que puede resultar en un contacto innecesario con el adversario. Si bien la imprudencia implica una falta de cuidado, no siempre se traduce en una tarjeta amarilla o roja. La gravedad de la acción determina si se requiere una sanción disciplinaria, como sí sucedió en el Cilindro.

Se habla, concretamente, de un uso excesivo de la fuerza: es la forma más grave de falta, donde el jugador utiliza una fuerza innecesaria y pone en peligro la integridad física del rival, tal como se observó entre Martínez y Bruera: las imágenes parecen despejar las dudas. Por ese motivo es que termina anulándose el posible gol de Maravilla (que iba a ser sujeto a revisión también por un posible offisde) y otorgándosele a Barracas un penal a su favor.

Otro de los que habló sobre la controversia es el arquero de Racing, Gabriel Arias, que prefirió no arremeter contra el árbitro: En tanto,Arias: “Le pregunté a Adrián [Martínez] y me confirmó que primero tocó la pelota. Son situaciones difíciles que a veces se cobran y otras no. Hay que ir por el camino del trabajo, la autocrítica y tratar de mejorar el juego en esta clase de partido, que últimamente se nos complicó bastante”.