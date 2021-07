Leonel Miranda, más allá del GPS. Un jugador todoterreno en Racing que afirma: “Jugar bien es pensar”

A finales de 2019, cuando Diego Milito dudaba en contratar a Leonel Miranda por su pasado como jugador de Independiente, Sebastián Beccacece le puso sobre la mesa las métricas del mediocampista, que había sido el futbolista que más kilómetros recorrió y que más pases concretados dio en la Superliga 18/19. Así se gestó la llegada del Lolo a la otra vereda de Avellaneda. Milito y Beccacece ya no están, pero Miranda sigue mostrando en Racing su capacidad física: de los 25 partidos que dirigió Juan Antonio Pizzi en el pasado semestre, él sólo descansó en dos y jugó completos 19 de los 21 en los que fue titular. “Es algo que me sale. No soy de mirar los GPS en los entrenamientos ni tengo cuidados especiales. Hago las cosas normales como cualquier jugador, no soy de tomar proteínas ni nada de esas cosas. Creo que es genético. Igual jugar bien al fútbol no es correr, es pensar”, dice Miranda, otra vez pieza habitual en el equipo de Pizzi, que arrancará esta noche de martes la temporada con una cita fuerte: en el Morumbí, ante San Pablo , por los octavos de final de la Copa Libertadores .

-Para ser el primer partido después de un mes parece haber demasiado en juego. ¿Cómo lo preparan?

-Es una final. Es un gran rival, con un gran entrenador y jugadores muy buenos. Tenemos que tratar de que no nos pese, estar concentrados los 180 minutos. Sabemos que no hay que definir la serie en Brasil, sino que se va a resolver en casa. Yo veo que tenemos un gran plantel. Tenemos que consolidar una idea de juego, estamos en deuda en eso. Iremos partido a partido. La idea es pelear la Copa hasta el final. Si acomodamos algunas cosas le podemos pelear a cualquier equipo.

-El recuerdo del último partido no es el más feliz. ¿Por qué pediste disculpas a la gente después de perder la final ante Colón?

-Porque yo me sentí defraudado conmigo mismo. Y también con la gente. Una final no se juega así. No mostramos reacción en ningún momento. Creo que tanto los hinchas como nosotros esperábamos otra cosa. Quizá lo conveniente es demostrarlo en la cancha, no pedir disculpas. Pero no me quedó otra que hacerlo. Los hinchas estaban golpeados, pero nosotros también. Esperábamos mucho de ese partido y no se nos dio.

-¿Lo hablaron entre ustedes?

-Cada uno hace su duelo. Yo soy muy autocrítico. Tenía mucha esperanza en esa final porque ya se nos había escapado la de River, que fuimos un desastre. Y con Colón nos pasó lo mismo. No pudimos reaccionar en ningún momento.

Escena del partido que disputan Racing Club y Godoy Cruz por la Copa Liga Profesional 2021 Mauro Alfieri / LA NACION

-El equipo perdió dos finales por goleada, pero también tuvo puntos altos durante el semestre pasado. ¿Cuál es Racing?

-Yo no soy de buscar excusas. Las cosas salen porque uno las trabaja y al momento del partido uno llega con una idea. No nos salió nada de lo que habíamos entrenado en ninguna de las dos finales. En algunos partidos del semestre tuvimos solidez defensiva pero nunca pudimos encontrar el juego que podemos tener con el buen pie que hay en el equipo. Yo creo que en el partido con Colón de local, o el de San Lorenzo, está el Racing que buscamos. Presionando arriba, atacando con gente. Ese es el equipo que queremos, pero a veces no se da. Lo que no puede faltar nunca es la rebeldía. No pegar una patada, eh, sino agarrar la pelota, hacerse cargo.

RACING CLUB VS ARGENTINOS JUNIORS. FESTEJO DE GOL DE LEONEL MIRANDA. COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. MAURO ALFIERI

-Así como cuesta definir cuál es Racing también pasa algo parecido con tu posición, que cambia seguido. ¿De qué jugás?

-No tengo posiciones fijas, trato de llegar y de moverme para tener mejor visión con la pelota en los pies. Soy un jugador que no puede estar estático, sin tener contacto con la pelota. Eso me fastidia. Por eso trato de correr y recuperar rápido. Gracias a Dios soy de correr mucho y me sale fácil. Me gusta cuidar la pelota, tengo que seguir mejorando en eso. El último tiempo me equivoqué demasiado. Me concentro en darle la pelota a un compañero cuando la tengo en los pies. Jugar al fútbol bien es pensar y estar frío aunque estés ahogado.

-Volvió Lisandro. ¿Qué les puede aportar?

-Licha es una persona excelente. Muchos lo conocen como jugador, ya sabemos lo que es en la cancha. Pero adentro del vestuario es un fenómeno: es sincero, va de frente, si te tiene que putear te putea pero lo hace de corazón porque te quiere ayudar a vos y al equipo. Yo desde el “día 1″ que llegué me apoyé en él.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RACING VS SAN LORENZO FOTOBAIRES

-Cuando lograron enderezar el semestre y llegar a la final, remarcaban que no fue algo futbolístico sino del grupo. ¿Por qué?

-Los grandes grupos son los que en la recta final tiran para adelante. Hay excelentes personas. Los que capitanean este grupo tienen muchos valores que nos inculcan por dónde hay que ir. Iván (Pillud), Licha, Nery (Domínguez), Gaby (Arias), el Oso (Sigali). Son personas de las que aprendés y hay que escucharlas. Ahora ya no lo tenemos al Chelo (Díaz). Lo admiro. Me hizo crecer mucho, me dolió que se haya ido porque nos hubiera dado una mano grande.

-¿Y cómo es Pizzi como entrenador?

-Creo que cada uno tiene sus armas. Sebastián (Beccacece) tenía un estilo de juego muy diferente. Nos costó un poco acomodarnos, pero estamos en busca de la idea, estamos en deuda de poder jugar mejor. Ojalá que aparezca ahora, contra San Pablo. Estamos esperando este partido para salir con todo y encontrar a ese Racing protagonista.

-Hace más de un año que juegan sin público y por las redes sociales es difícil leer el ambiente, ¿pero cómo creés que está el hincha de Racing de cara a este semestre que arranca?

-Creo que la gente está ilusionada. No es fácil llegar a una final con todo lo que sucedió en el medio. Se han ido jugadores, un técnico, hasta Diego (Milito)… Son muchas cosas y fueron momentos de nerviosismo. Pero otra vez: no soy de buscar excusas. Sabemos que se puede jugar mejor y lo vamos a intentar, pero así y todo llegamos a las instancias decisivas. Creo que demostramos que podemos estar ahí.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RACING VS COLON. FESTEJO DEL GOL DE RACING DE JUAN JOSE CACERES. FOTOBAIRES