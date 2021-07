César Luis Menotti: la inesperada crítica a Marcelo Gallardo, los intereses políticos y el elogio a Scaloni

César Luis Menotti siempre es una voz autorizada en la selección argentina. Pero en la actualidad además está muy vinculado al predio que la AFA tiene en Ezeiza como responsable de la Dirección General de Selecciones Nacionales, vínculo que tiene firmado hasta fines de 2021. El ex DT campeón del Mundo en 1978 destacó el trabajo del cuerpo técnico tras la conquista de la Copa América y criticó a Marcelo Gallardo por su frase “me gustaría dirigir a la selección” en medio del certamen internacional.

“En la Selección Argentina tenés que estar preparado para ganar y perder. El triunfo contra Brasil saca el niño que uno tiene adentro. Confiaba mucho en estos chicos, formaron un gran grupo”, dijo quien hace de nexo entre los dirigentes y el plantel que conduce Lionel Scaloni en declaraciones a TNT Sports. Y sorprendió con los cuestionamientos al entrenador de River: “No me gustó lo que dijo, yo creo que no era el momento”.

"NO ME GUSTÓ QUE GALLARDO DIJESE QUE QUERÍA DIRIGIR LA SELECCIÓN" 🔵⚪



César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales, fiel a su estilo marca su punto de vista y vuelve a resaltar la movida política que hay detrás.



La 🗣️ENTREVISTA🗣️ en #TNTSportsContinental

Menotti amplió en el concepto: “Voy a seguir defendiendo cosas que son sagradas. Hay momentos que vos no podés... no podés decir cosas. Las críticas pueden existir; sino te gusta el equipo, si tenés una preferencia por otro entrenador... Eso está bien. Ahora, vos no podés salir a decir una mala información que tenía... Un DT al que le preguntan y contesta: “Sí, me gustaría ser técnico de la selección”. Yo no lo hubiera dicho, hubiera dicho otra cosa. Hubiera dicho sí, sueño con dirigir a la selección pero mientras esté un entrenador trabajando... A lo mejor exagero, pero es lo que sentí yo. A mí me dolió porque lo vi yo, no me lo contaron (dice en referencia a la entrevista que en ESPN le hicieron a Gallardo). Incluso estoy seguro que no estuvo contento con lo que dijo”.

Marcelo Gallardo Prensa River

El experimentado defensor se explayó en el tema: “Yo conozco bien y sé que había una movilización política para el puestito de la AFA. Esto lo tengo claro y había una complicidad con el periodismo que era... llegó a momentos ridículos en sus compromisos, como si la selección fuera una porquería e iba a perder 5-0. Por eso. Si (Gallardo) lo hubiese dicho en otro momento... Pero me sonó mal porque justamente estábamos en un momento en donde yo estaba viendo... porque pasaba alrededor de la AFA políticamente y él es una figura del fútbol argentino ¿no? Y además es un excelente profesional y él debe exigir respeto por su profesión. La de él y la de todos los entrenadores”.

Ante la repregunta periodística, Menotti completó: “Es que si hubiera sido en otro momento, yo no le hubiera ni contestado, ni me hubiese dado cuenta... Pero en el lugar en que lo dijo, con la gente que lo dijo, con los movimientos que habían. Yo he dado muchas notas, pero ¡llegar a decir que pierda la selección así se arreglan los problemas de la AFA...! Me pareció una... Ya está, ya pasó”.

"EL ENTRENADOR TIENE LIBERTAD ABSOLUTA PARA TRABAJAR" 🔵⚪



Menotti, Director de Selecciones Nacionales, explica que Scaloni cuenta con un respaldo absoluto de la conducción y de los jugadores. Además recuerda sobre su vuelta a la AFA.

A la hora de los elogios, destacó a dos futbolistas: Lionel Messi y Angel Di María. “Messi es muy futbolero y tiene una enferma relación con la pelota, juega como si estuviese en el Parque Independencia de Rosario, como en un club de barrio. Lo amo tanto a Di María porque siempre ha dado la vida por la selección argentina y ha sido criticado injustamente”.

El plantel argentino reconociendo el trabajo de Lionel Scaloni tras ganar la Copa América en Brasil Silvia Izquierdo - AP

Y sobre el trabajo del cuerpo técnico de Scaloni , comentó: “Ellos estaban provisorios cuando me llamó Tapia (por el presidente de la AFA) para ver si quería sumarme al proyecto. Y yo me reuní con ellos y les dije de que tenían que seguir hasta las eliminatorias y, si la ganaban, dirigían el Mundial. Pero no podían estar más como provisorios. Es el primer paso de la construcción. Yo ya no compito, ni quiero dirigir a la selección. Lo que más me gusta es que no en mucho tiempo, en lo que tiene que ver con los tiempos de convivencia y entrenamientos, Scaloni haya generado una seguridad en algunos futbolistas”.

Y apuntando a futuro agregó: “Cuando haya una futura lista, no habrán 300 jugadores mirando para ver si son convocados. Habrá uno, dos, siempre aparece un distinto, pero los chicos están tranquilos. Su relación entre ellos mismos también habla de ellos como cuerpo técnico. Yo confiaba mucho en los chicos. ¿Escucharon alguna declaración diferente o agresiva entre los que están? Son muy prudentes, ¿vieron muchos reportajes de Samuel, de Ayala, de Aimar generando polémicas? La prudencia de sus compañeros le ha dado seguridad también a Scaloni. Son buenos pibes, son muy buenas personas”.

