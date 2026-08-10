Marcos Di Césare sufrió una grave lesión y un compañero de Racing contó qué le dijo al lastimarse

Racing vivió una pesadilla este domingo en La Paternal. Perdió 2-1 frente a Argentinos Juniors por el Clausura, jugó durante 70 minutos con un futbolista menos por la expulsión de su goleador Adrián Maravilla Martínez y, encima, una de sus piezas defensivas, Marcos Di Césare, sufrió una grave lesión que estremeció a todos con sus gritos de dolor.

Di Césare disputando la pelota con Molina, de Argentinos: el defensor de la Academia sufrió una severa lesión en La Paternal FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

El jugador mendocino de 24 años padeció la fractura del peroné de la pierna derecha. ¿Cómo se produjo la acción desafortunada? En el afán de despejar un centro que revestía peligro, se trabó el tobillo derecho en el césped y giró sobre su eje, lo que le provocó la severa lesión. De inmediato empezó a gritar, dolorido: fue retirado en ambulancia a un sanatorio cercano, entre llantos y más gritos. Los estudios confirmaron la fractura de peroné.

La acción desafortunada para Di Césare

El arquero de la Academia, Facundo Cambeses, fue el primero en asistir a su compañero. Intentó calmarlo, pidió rápidamente el ingreso de los médicos del plantel y tras el partido habló sobre la situación que vivió Di Césare y erizó la piel.

Los gritos de Di Césare

EL DESGARRADOR GRITO DE DI CÉSARE LO DICE TODO. El defensor de Racing sufrió una durísima lesión, luego de dejar cuerpo y alma para evitar el 2-1 de Argentinos en La Paternal. pic.twitter.com/kzgw67ojT8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2026

“Escuché el grito. Marcos me decía ‘me rompí todo’. Son cosas del fútbol muy feas, que no se las deseamos a nadie y nos tocó con un compañero. Me duele porque es un chico que se mata entrenando, es muy profesional. Que le pase esto es muy feo. Pero vamos a estar ahí para acompañarlo, para apoyarlo. Somos un grupo bárbaro y vamos a estar con él”.

“Me decía ‘me rompí todo’”

🗣️ "Escuché el grito, Marco me decía: 'Me rompí todo'. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo".



🎙️ Facundo Cambeses sobre la lesión de Di Césare. pic.twitter.com/SzMAfVWQoJ — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) August 10, 2026

La lesión sufrida por Di Césare es de máxima gravedad, demandará una intervención quirúrgica y, a partir de ese momento, una rehabilitación de no menos de cuatro meses. Ello, a nivel futbolístico, también representará un desafío para el entrenador Juan Pablo Vojvoda, que deberá encontrar un reemplazo para el primer marcador central.

La expulsión de Maravilla Martínez

Fuera de la lesión de Di Césare, Racing se auto-boicoteó: por una expulsión de Maravilla Martínez, que le dio un inadmisible codazo a Kevin Gutiérrez –la figura del partido-, la Academia jugó 70 minutos con un hombre menos, no pudo resistir la igualdad transitoria que había logrado y perdió 2-1.

Autor de goles vitales y protagonista de gestas internacionales y resonantes victorias de Racing de 2024 a esta parte, Martínez resultó un actor fundamental en la noche de La Paternal, donde su reacción a los 17 minutos del primer tiempo perjudicó el curso del encuentro ante Argentinos. Enojado luego de que el árbitro Pablo Dóvalo no sancionara falta por una carga sobre la espalda de un rival, el goleador fue con el codo en punta sobre el rostro de Gutiérrez, a quien le provocó un corte en el arco superciliar derecho.

El VAR, a cargo de Diego Ceballos, llamó a Dóvalo para repasar la elocuente imagen de la acción. No fue la primera vez que Maravilla protagoniza una acción así: la de ayer ante Argentinos Juniors fue su quinta expulsión.

“Me siento en falta, quiero pedir disculpas”, dijo el delantero tras el partido.