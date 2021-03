Racing: los ecos de una derrota histórica que aumentará los malestares internos con Juan Antonio Pizzi

Aunque llegaba a esta Supercopa como punto, aunque sobre el paño nuevo del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero Racing tuviera más para ganar que para perder, esta derrota por goleada, dolorosa ante River por 5-0 es un golpe muy duro para La Academia. Es, sobre todo, la aseveración de una sensación que quedó flotando en el aire en la presentación de Juan Antonio Pizzi, en aquella derrota por 2 a 0 ante Banfield. Aquel primer partido daba más la impresión de que se trataba un ciclo que terminaba más que de uno que recién estaba dando los primeros pasos.

Al volverse con las manos vacías de Santiago del Estero, más los tres partidos sin victorias en una Copa de la Liga de 12 fechas, Pizzi parece tuvo un comienzo esquivo con los objetivos iniciales que enfrentaba la Academia en este comienzo. Con en el clásico ante Independiente fijado para el 11 de abril y el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores para el 21 de ese mes, el horizonte aún parece lejano. Transformar la bronca y los interrogantes en ilusión será el trabajo inmediato del cuerpo técnico durante este tiempo gris. Habrá que ver si logra dar con el botón exacto para reanimar a un plantel que anoche había salido a buscar borrar la imagen apática de lo que ocurrió el 23 de diciembre en La Bombonera pero no lo logró.

El comienzo de la debacle de Racing: Borré gana en lo alto y marca el 1-0 de River Juan Jose Garcia

Aquella goleada por 6-1 en Avellaneda

La última vez que se habían cruzado Racing y River fue el recordado 1-6, en Avellaneda, cuando aún la Academia tenía el grito de campeón en sus labios. Era la base del equipo que dio la vuelta con Eduardo Coudet, pero empezaba a mostrar un ritmo distinto. Más allá de algunos puntos altos como la histórica victoria ante Independiente con 9 jugadores, la eliminación al campeón Flamengo en la última Copa Libertadores o un triunfo ante el Boca campeón de la Superliga 19/20 en la Bombonera, la Academia nunca volvió a mostrar ese andar arrollador que logró con el Chacho en el banco, pese a que el plantel mantenía buena parte de los nombres importantes.

Para este 2021, además del cambio de entrenador y de manager, la planificación fue la de renovar el plantel con sangre joven. Llegaron ocho refuerzos, la mayoría de ellos con edad casi de juveniles: Maximiliano Lovera (21), Tomás Chancalay (22), Joaquín Novillo (23), Matías Tagliamonte (23), Enzo Copetti (25), Aníbal Moreno (21). Sin embargo, en estas cuatro primeras fechas el equipo mostró falta de intensidad y de cambio de ritmo, un diagnóstico parecido al que hizo Coudet antes de decidir cambiar Avellaneda por Porto Alegre.

Además de las nuevas caras, Racing arrancó este año futbolístico sin la que fue su bandera y su figura los últimos tres años. La ausencia de Lisandro López es un vacío enorme y cotidiano en la mitad celeste y blanca de Avallenda. Una estrella hubiera sido un buen empuje para empezar a dar vuelta la etapa del número 15. No pudo ser. La ausencia de un líder en el campo de juego es notoria. Iván Pillud y Darío Cvitanich son referentes en el vestuario pero no pueden ejercer esa ascendencia en el campo, donde Pizzi les dio la chance de ser titulares en el primer partido ante Banfield pero se convenció rápido de que con la entrega y el ejemplo cotidiano no alcanzaba. Sorprendió también que en la previa a esta final ante River el único futbolista que tomó la palabra en la previa en conferencia fue Leonel Miranda, un futbolista sin tanto recorrido en el club.

Sobre el bíceps izquierdo de Gabriel Arias, que ya el último año había sido el mejor jugador del equipo, cayó la cinta de capitán. Todo un síntoma que sea el arquero. En los dos ciclos anteriores, cuando no llevaban esa responsabilidad Licha ni Pillud, la usaron Nery Domínguez y Leonardo Sigali. Pizzi eligió a Arias. Durante las primeras semanas del ciclo nuevo, tanto Domínguez y Sigali como Eugenio Mena tuvieron cortocircuitos con la dirigencia por temas contractuales. Algunos contratiempos económicos y disgustos ya habían explotado durante la etapa de Beccacece como técnico. En enero pasaron a mayores. También el plantel acumuló en estas semanas algunos descontentos con el método de trabajo de Juan Antonio Pizzi, como no dar descanso el día posterior al partido sino a las 48 horas. Descontentos que las derrotas duras, y menos como se dio ante River en la final, no ayudan a tapar. Al contrario: las alumbra con un reflector. El tiempo dirá cómo se lleva Racing con esas sombras.