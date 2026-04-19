Racing empató con Aldosivi 1-1 y Zuculini, un referente, dijo: “No nos podemos permitir hacer estas cosas”

Racing se convirtió en el equipo más ingenuo del fútbol argentino y agrandó su crisis. En Mar del Plata, donde empató 1-1 con Aldosivi para seguir en riesgo de naufragio en el torneo Apertura, volvió a mostrar una anemia creativa abrumadora, sufrió un gol desde un lateral (como ante Botafogo) y pese a la igualdad obtenida sobre el final, con un tanto de Matías Zaracho, también fue superado desde lo actitudinal por un rival que sigue sin ganar en el certamen. “Da bronca, no nos podemos permitir hacer estas cosas cuando nos quedan tres finales”, sentenció Bruno Zuculini, autocrítico.

Tal fue la bronca interna en Racing que Gustavo Costas, tras el partido, fue contundente: “No se puede jugar un partido así. Quedamos mal con todo el mundo. No podemos jugar de esta manera. Esto no es un problema táctico, es un problema de actitud… Vamos a ver como continuamos. Les pido disculpas por no responder preguntas y por el partido desastroso que hicimos”. Se verán las consecuencias de esta declaración durante la semana.

Lateral en ataque para Aldosivi, el segundo peor equipo de la temporada (con 7 puntos, sólo por encima de Estudiantes de Río Cuarto). El Tiburón, que durante la semana marginó a cinco jugadores del plantel y que durante 42 minutos apenas había pateado una vez al arco de Facundo Cambeses, repone con las manos hacia el área de Racing, donde se confirma lo observado en partidos anteriores: es el equipo más ingenuo (y solidario con los adversarios) en este momento.

"NO SE PUEDE JUGAR ASÍ. VAMOS A VER CÓMO SEGUIMOS: ESTO NO ES UN PROBLEMA TÁCTICO, ES UN PROBLEMA DE ACTITUD. ESTOY MUY MAL. BUENAS NOCHES"



💣 Gustavo Costas desde Mar del Plata pic.twitter.com/QgBAfhkev7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

A Racing le peinan la pelota en el área grande y, sin oposición, Lucas Rodríguez queda listo para definir ante Cambeses, quien pese a una gran intervención observa el peor final: la pelota deriva en el pibe Felipe Anso, que en su debut en Primera remata ante la pasividad de Agustín García Basso, Santiago Sosa y compañía para establecer el 1-0.

Otra postal, ya en tiempo cumplido de la segunda parte, desnuda otra vez las insólitas tomas de decisiones que tiene la Academia en esta parte del año: van 54 minutos y Matko Miljevic elige enredarse con el balón en vez de tirarlo al área, donde algunos de sus compañeros esperan que alguna acción azarosa permita ganar un partido cuyo resultado se siente como derrota. Nazareno Arasa pita el final y Racing, por responsabilidad propia, se marcha sin siquiera tirar al área la última bola.

El festejo del gol del debutante Felipe Anso X @clubaldosivi

El peor rival de Racing es Racing. Es un conjunto que se autoboicotea a partir de las malas decisiones. Desde el juego, en cada partido ratifica no tener un libreto claro: no sabe cómo progresar con la pelota, por lo que es recurrente que caiga en el toque intrascendente -y por momentos peligroso- en la salida. Se vuelve previsible y monótono cuando el rival –como Aldosivi- lo espera abroquelado. Y en Mar del Plata, donde miles de racinguistas estuvieron presentes y le pidieron al equipo que se moviera, también fue superado en un rubro que casi siempre lo tenía como ganador: el de la tenacidad.

El momento futbolístico no sólo es responsabilidad de Gustavo Costas, quien desconcierta con algunas decisiones: Baltasar Rodríguez, que en un contexto colectivo flojo era quien más buscaba desprenderse y pisar el área rival, fue reemplazado en el entretiempo. El pibe Gonzalo Sosa, que tuvo una tarea discreta pero que no fue menos que ninguno de sus compañeros, otra vez salió después de los 45 minutos iniciales.

Entre Sosa y Baltasar Rodríguez intentan frenar a Agustín Palavecino X @clubaldosivi

Es cierto que en el gol del empate participaron Tomás Conechny y Matías Zaracho, quienes entraron en la segunda etapa, pero la mayoría de las variantes del entrenador racinguista no demuestran una hoja de ruta clara. Miljevic, quien también fue parte de las variantes, otra vez tuvo una prestación bajísima y poco influyente: no da pases que rompan líneas ni tampoco destaca por el desequilibrio individual. Adrián Martínez, quien después de aquel fatídico penal ante Independiente hizo solo un gol (ante Botafogo), nuevamente vio pasar la pelota sin casi entrar en contacto con ella.

El juvenil Tomás Pérez entró a acompañar a Maravilla en el área, lo que ratifica cuán atrás está en la consideración Damián Pizarro, el 9 alternativo que la secretaría técnica que lidera Sebastián Saja encontró como alternativa en este mercado de pases. El chileno, que jugó apenas 26 minutos en su paso previo por Francia, queda marcado como otro de los refuerzos que hasta ahora no refleja un salto de calidad en el plantel.

Santiago Sosa, uno que sí se había ganado en 2025 el corazón de los hinchas con grandes actuaciones y mucho coraje, hoy es una sombra. Que Costas lo haya sacado en el segundo tiempo da la pauta del presente que vive el ex River, disgustado con los dirigentes porque aguardaba una mejora de contrato que no se hizo realidad. “Teníamos que ganar los nueve puntos y quedamos en deuda, hay que poner la cara y ganar los dos partidos que quedan, no hay otra”, enfatizó Zuculini, reemplazante de Sosa.

Lo mejor del partido

Diego Milito, en 2014 símbolo del Racing Positivo en la campaña que terminó con el equipo campeón del Transición, hoy es el presidente de un contexto en el que aflora una negatividad contagiosa. El ídolo que ahora es máximo dirigente apela a un silencio que resulta atronador, aunque en campaña había postulado que el Racing que heredaba debía ser “el piso” para buscar “la excelencia” en todos los aspectos.

El objetivo de Milito es que la gestión “hable” desde los hechos. El jueves y el viernes, se mostraron las obras del predio de Ezeiza ante asambleístas y periodistas, respectivamente. Sin embargo, mientras el club muestra los cimientos de una obra que proyecta representar un verdadero salto, el equipo está por el piso. Y Milito, que le renovó a Costas por tres años aunque el estilo del técnico no represente su ideal, observa cómo esa contradicción aflora cuando los resultados (y las formas) no acompañan.